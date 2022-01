Filme abre programação do Ponto MIS em Hortolândia

O filme “A Invenção de Hugo Cabret” (2012) abre a programação de janeiro do projeto Pontos MIS (Museu da Arte do Som) em Hortolândia. Realizado pelo governo estadual em parceria com a prefeitura, o programa retoma as atividades nesta quarta-feira. O longa será exibido às 19h, na Escola de Artes Augusto Boal. A entrada é gratuita e estão disponíveis 50 lugares.

O filme se passa na Paris da década de 1930. O órfão Hugo Cabret vive escondido na estação central da cidade e mantém em funcionamento os grandes relógios do local. Além disso, ele rouba brinquedos e utiliza as peças para consertar um robô, criado por seu falecido pai.

O menino quer utilizar o robô para decifrar uma mensagem misteriosa que teria sido escrita pelo pai. Mas o plano está em risco quando o garoto é descoberto pelo dono da loja de brinquedos da estação, Georges, e pela sobrinha dele, Isabelle.

O filme é uma super produção dirigida pelo aclamado cineasta norte-americano Martin Scorsese. “A Invenção de Hugo Cabret” foi premiado com cinco Oscars e um Globo de Ouro, na categoria de Melhor Diretor.

Por meio do dono da loja de brinquedos, a história homenageia o ilusionista francês Georges Méliès, considerado um dos inventores do cinema. A programação de janeiro do MIS, que ainda não foi divulgada, terá outros filmes metalinguísticos – ou seja, que abordam o fazer cinematográfico.

A Escola de Artes Augusto Boal fica na Rua Casemiro de Abreu, sem número, no Jardim Amanda. A recomendação ao público é chegar ao local com 10 minutos de antecedência em relação ao horário da sessão.