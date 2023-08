Filarmônica Senai apresenta concerto ‘Retrospectiva’ nesta sexta-feira

Os clássicos cinematográficos de época invadem o Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, nesta sexta-feira (4). O concerto “Retrospectiva”, apresentado pela Banda Marcial e Orquestra Filarmônica SENAI Americana, tem o reportório composto por trilhas sonoras de filmes que marcaram a história e faz uma comemoração em dose dupla: os 41 anos do Senai e o Dia dos Pais.

O concerto será lúdico, com os músicos caracterizados de personagens dos filmes, se tornando um evento para toda a família. A apresentação terá início às 19h30.

Orquestra se prepara para o concerto “Retrospectiva” – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“É um concerto popular para relembrar os filmes de época”, disse o maestro regente da filarmônica, Guilherme Mauad.

Entre as trilhas escolhidas para o concerto estão as dos filmes Cinema Paradiso, Fantasma da Ópera, Star Trek e Vingadores.

Para o diretor do Senai, Marcelo Virgílio, a proposta é que o público possa experimentar um concerto sem se deparar com músicas eruditas. “Na minha opinião particular, de todos os concertos, esse é o que eu mais curto”, contou.

Será a segunda vez que a Orquestra Filarmônica Senai apresenta temas de filmes. No ano passado, o teatro teve lotação máxima. “Eu tenho certeza que não só as crianças, mas os pais também vão amar esse concerto”, disse Marcelo.

REGÊNCIA

O concerto “Retrospectiva” também marca a primeira apresentação da Orquestra Filarmônica Senai Americana sob nova regência. O maestro Guilherme Mauad assumiu o grupo há cerca de um mês e faz sua estreia.

Guilherme é guitarrista desde os 13 anos, momento em que começou a trajetória na música. Foi aluno do guitarrista Alexis Bittencourt e entrou para o conservatório da Escola de Música do Estado de São Paulo, onde permaneceu por três anos. Ele fez bacharelado de música popular na Unicamp e se especializou em arranjos.

Foi por causa da área de especialização que Guilherme teve contato com o antigo maestro da Filarmônica Senai, Rafael de Araújo Franco.

Ele foi assistente voluntário do antecessor durante dois anos e, quando houve um processo seletivo, conseguiu a regência.

“Apesar do pouco tempo que estou assumindo a orquestra, eu já tinha contato com os músicos há mais de dois anos, todos já me conheciam, eu já conhecia o repertório, então foi uma transição muito tranquila, muito feliz”, disse.

Guilherme Mauad assumiu a regência e faz sua estreia nesta sexta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Agora, a expectativa para a estreia, além de homenagear os 41 anos da escola, é também reunir a orquestra, que ficou um mês parada com a transição de regência. “A expectativa é de lotar o Teatro Municipal e fazer uma comemoração muito bonita”, completou.

INGRESSOS

Os ingressos para o concerto serão trocados por um litro de leite. A troca poderá ser feita na bilheteria do teatro ou no Senai de Americana, localizado na Avenida Brasil, 2801.

O volume arrecadado será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.