Filarmônica de Santa Bárbara apresenta ‘Rock In Concert’ nesta quarta-feira

Concerto no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara, vai arrecadar leite para entidade da cidade

A Ofisb (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara) apresenta nesta quarta-feira (16), às 20h, o concerto “Rock In Concert” no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste. Os ingressos serão trocados por um litro de leite.

De acordo com o maestro Tenício Freitas, o concerto vai apresentar canções de rock em uma roupagem sinfônica. O repertório terá sucessos do gênero, mas a maioria das músicas escolhida é da banda inglesa The Beatles. O concerto tem duração estimada de 50 minutos. A Ofisb é composta atualmente por 52 músicos.

O leite arrecadado no concerto será doado ao SAS Meimei, entidade de Santa Bárbara d’Oeste que presta assistência para gestantes, recém-nascidos e mães.

O Teatro Municipal Manoel Lyra fica na Rua João XXIII, número 61, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. Mais informações pelo telefone (19) 3464-9424.