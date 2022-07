‘Feverestival’ começa neste domingo com contação de histórias

Primeiro dia do evento terá contação da história “A Flor do Curupira” - Foto: Pedro Baccarin / Divulgação

A 16ª edição do Feverestival (Festival Internacional de Teatro de Campinas) começa neste domingo (3) e segue até 10 de julho em diversos pontos de Campinas. O principal festival de teatro da cidade tem uma programação repleta de espetáculos adultos, infantis, ações pedagógicas, shows, sarau, debates e encontros. Os ingressos custam até R$ 20, mas boa parte das atrações são gratuitas.

O evento está sendo retomado após ficar dois anos suspenso por conta da pandemia. Esta é a primeira vez que ele não acontece em fevereiro. A decisão pelas datas em julho foi a busca pelo momento com maior segurança sanitária.

Com o tema “Cultivar convívios”, a 16ª edição do Feveres convida a refletir sobre as maneiras com as quais a sociedade quer se relacionar com a vida e com o território.

O festival começa neste domingo no Parque Taquaral com uma programação gratuita das 9h às 16h30. O primeiro dia do evento começa com a contação de histórias “A Flor do Curupira”, da Cia. Benedita na Estrada, sobre um personagem que entra em uma floresta para procurar um remédio que vai curar seu amigo. A história convida o público a refletir sobre o cuidado com o outro.

O Coletivo Mão Dupla traz duas atividades com Libras (Linguagem Brasileira de Sinais). A primeira, “Poesia Bilíngue”, é uma oficina de poemas. Já a segunda, “Sarau Sinaliza”, traz performances e poesias.

O primeiro dia se encerra com “Cortejo Abre-alas”, do Lume Teatro, um espetáculo itinerante de rua sobre as dores do planeta, a política atual e o capitalismo.

Criado e desenvolvido inicialmente no distrito de Barão Geraldo em 2003, o festival cresceu e se difundiu para outros cantos da cidade. Integram a 16ª edição do festival espaços como o SESC Campinas, SESI Amoreiras, Teatro Municipal Castro Mendes, Sala dos Toninhos, as praças Carlos Gomes e Correia Lemos, o Largo das Andorinhas e a Escola Estadual Carlos Gomes.

“Queremos ver as salas de teatro cheias, ver o público se encontrando de novo. No fundo existe um receio geral de que, com tudo o que passamos, a gente tenha perdido o hábito de ir ao teatro, de cultivar esse espaço em nosso dia a dia”, disse Bruna Schroeder, membro do Núcleo Feverestival, grupo que realiza o evento.

A programação completa do Feverestival está disponível no site feverestival.com.br.