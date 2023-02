Festival traz grandes nomes do rock nacional à região

A região recebe em maio um evento com Nando Reis, Arnaldo Antunes, Ira!, Biquini, Os Paralamas do Sucesso, Pato Fu e Humberto Gessinger. “Um Baita Festival” será realizado em 13 de maio, na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas. Os ingressos já estão à venda.

Ainda não foram divulgados os horários das bandas, mas “Um Baita Festival” já divulgou uma playlist do evento, com sucessos como “O Girassol”, “Vento Ventania”, “Aonde Quer Que Eu Vá”, “De Janeiro a Janeiro”, “Pra Ser Sincero” e “Ando Meio Desligado”.

Os ingressos estão à venda, disponíveis para área vip e premium open bar, ambas em frente ao palco. As entradas custam entre R$ 80 (meia-entrada na área vip) e R$ 300 (inteira no premium open bar), e há também opção de entrada solidária por R$ 160. As vendas estão sendo feitas no site Alpha Tickets e na Livraria Leitura, no Parque D. Pedro Shopping.

A Fazenda Santa Margarida fica na Rua Rubens Gomes Balsas, 311, Joaquim Egídio, Campinas. Mais informações sobre o evento no site oficial do festival.