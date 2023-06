Festival Tradições reúne música e gastronomia nordestinas em S. Bárbara

Trio Dona Zefa e grupo Dois Dobrado estão entre as atrações do evento

A segunda edição do Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina de Santa Bárbara d’Oeste será realizada pela prefeitura neste sábado (24) e domingo (25), a partir das 11h. Com comidas típicas e uma programação musical com forró, sertanejo e maracatu, o evento tem como objetivo enaltecer e valorizar a cultura nordestina na região. O Festival Tradições será na Praça da Migração, na Zona Leste do município. A entrada é gratuita.

O Festival Tradições será na Praça da Migração, na Zona Leste, com entrada franca – Foto: Divulgação – Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste

Os shows começam no sábado com o Maracatu Estação Quilombo, que anima o público a partir das 11h45. Em seguida, se apresentam Sheyla Canova e banda, às 14h, Folia de Reis Ouro, Incenso e Mirra, às 16h, e Alexandra Souza e banda, às 19h. O destaque do primeiro dia de festa é o Trio Dona Zefa, às 21h. Com 20 anos de estrada, o Trio já fez seis turnês internacionais, em 10 países europeus, além da Palestina, e lançou cinco CDs, dois LPs e um DVD.

No domingo, a programação começa com Otávio Carloto e banda, que sobe ao palco ao meio-dia, e Lis Ferraz, às 15h. O encerramento será com o grupo Dois Dobrado, às 18h, misturando rock, choro e música erudita ao forró.

O Festival Tradições terá um cardápio com pratos como pastel, lanches, caldos, espetos, pamonhas, escondidinho, quentão, porções e diversos doces, como bolo de rolo com sorvete e cocada. A gastronomia será comandada por entidades selecionadas por meio de chamamento público, que ficarão com os valores arrecadados. Participam desta edição a Casa da Criança, o Serviço de Assistência Social – Meimei, a Associação Assistencial para Melhoria de Vida, a Associação de Moradores do Bairro Mollon, a Associação Vinde a Luz e a Imaculada Conceição.

A primeira edição do Festival Tradições foi realizada em junho do ano passado pela prefeitura. A arrecadação total foi de R$ 123 mil, utilizado integralmente pelas entidades. “O Festival Tradições trouxe o melhor da cultura nordestina e foi incorporado às comemorações já tradicionais da nossa cidade”, comentou o prefeito Rafael Piovezan (PV) no ano passado.

A Praça da Migração fica na Avenida da Indústria, no Jardim Pérola.