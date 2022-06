Festival Tradições é atração neste fim de semana com show do Trio Virgulino

O Festival Tradições – Cultura Nordestina, promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste para divulgar e valorizar a cultura do nordeste brasileiro, será realizado neste final de semana. Com entrada gratuita, o evento terá gastronomia típica e artesanato, além de sete atrações musicais.

O show principal é o Trio Virgulino, que traz o forró pé de serra. O Festival Tradições será realizado no sábado (25), das 15h às 22h, e no domingo (26), das 12h às 18h. A Praça da Migração, no Jardim Pérola, recebe o evento.

O Trio Virgulino se apresenta no domingo, às 17h, na Praça da Migração – Foto: Divulgação

Sobe ao palco no sábado Alexandra Souza e Banda (15h30), Folia de Reis – Ouro, Incenso e Mirra (16h30), Maracatu Estação Quilombo (17h30), Bianchi do Acordeon e Amigos (19h) e Otávio Carloto e Banda (21h). Já no domingo, quem abre a festa é a Folia de Reis – Ouro, Incenso e Mirra (12h30), Banda Forrojah (15h) e Trio Virgulino (17h).

Comemorando 40 anos de carreira, o Trio Virgulino apresenta em Santa Bárbara d’Oeste grandes sucessos e músicas inéditas de seu próximo trabalho. O grupo leva pelo Brasil e diversos países o melhor do forró nacional.

GASTRONOMIA

O Festival Tradições traz o melhor da culinária do nordeste, preparada por entidades assistenciais. Entre os destaques, estão bolinho de abóbora cabotiá com carne seca, baião de dois, quentão nordestino com caldo de cana e a batida “chamego de coco”.

O cardápio completo está disponível no site da prefeitura. Na Feira de Artesanato, artesãos de Santa Bárbara e região vão vender trabalhos feitos com diversas técnicas, como costura criativa, entrelaçamento em pedrarias, laços de cabelo e máscaras, crochê e bordado, amigurumi, caricaturas/retrato, bijuterias étnicas, chaveiros em resina, imagens sacras em pérolas, aromatizadores e potes, canecas e colheres em biscuit, entre outros.

“O Tradições trará o melhor da cultura nordestina, e para quem aprecia a culinária do nordeste vai gostar muito deste festival, ressaltando seu caráter beneficente em prol das entidades assistenciais da nossa cidade. Será um evento completo para todos”, disse o prefeito Rafael Piovezan (PV).