Festival reúne autores e fãs de literatura em Santa Bárbara

O Centro de Santa Bárbara d’Oeste será tomado pela literatura no final de semana. O Flisb (Festival Literário de Santa Bárbara), realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, será na sexta-feira (29), no sábado (30) e no domingo (31). O evento gratuito acontece no CAT (Centro de Atendimento ao Turista), na Praça Central e na Biblioteca Central.

Ao todo, serão apresentadas 145 obras literárias. Até o fechamento da reportagem, 27 autores estavam inscritos para participar do evento, mas o credenciamento para interessados segue aberto até esta quarta-feira (27) pelo site www.culturasbo.com/flisb.

A programação começa às 19h de sexta-feira, no CAT, com a tradicional Parada Poética, sarau promovido pelo rapper Renan Inquérito em várias cidades com a declamação de poesias.

A Parada recebe como convidado o poeta mineiro Sérgio Vaz, dono de versos engajados e ligado a vários trabalhos sociais. Ele foi escolhido pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes de 2009. Já foi premiado pelo Grupo Cultural AfroReggae, pela Unicef e pela Secretaria de Cultura de São Paulo.

Waldineia Baseio é uma das autoras com presença confirmada no Festival Literário de Santa Bárbara – Foto: Giovana Angelo

No sábado e no domingo, a programação começa às 9h na Biblioteca Central e no Centro de Memórias. Estão previstos bate-papos com autores, rodas de conversa, contação de histórias, intervenções poéticas e teatrais, apresentação musical, além do lançamento de livros.

Uma das publicações que será divulgada no Flisb é o projeto coletivo “Prelúdio”, livreto que reúne 25 poesias de 15 autores da região. Ele nasceu do projeto “Segunda da Poesia”, idealizado por Giovana Balam e Leonardo Sabino, que propõe a publicação virtual de um poema toda segunda-feira.

O Flisb terá presença de escritores da região, como João Hansser, com seu projeto “Histórias de montar – qual seu vaso?”, que deu origem a um livro infantil e um espetáculo que será apresentado no evento; e Waldineia Baseio, que levará seus livros “O que é da Margarida?” e “Como nasce uma história”, lançados com apoio da Lei Aldir Blanc e que terão alguns exemplares autografados distribuídos durante o evento.

O Flisb ainda terá a presença dos autores Amanda Peres, Daniel Pequeno, Edivanice Bueno, Eduardo Pin, Gilmar Marinho, José Bonfim, Noemia de Aquino, Silvia Regina Delázari Ferreira, Lindolpho Capellari Júnior e Nair Sizuka Nobuyasu Guimarães. A programação completa dos três dias do evento e um histórico do trabalho de cada escritor está disponível no site da prefeitura.

FESTIVAL. O Flisb foi criado pela Secretaria de Cultura e Turismo com o objetivo de estimular a leitura e dar visibilidade aos artistas de Santa Bárbara e região.

O festival também busca oferecer espaço para exposição e venda de produtos literários através do credenciamento de autores, editoras, livrarias, poetas e sebos.

“Buscamos estimular a leitura e mostrar o vasto universo da literatura por meio do Flisb. Será um evento para oferecer espaço e voz aos artistas da cidade e região. Atendendo as diretrizes do governo do prefeito Rafael Piovezan (PV), queremos fortalecer a vertente no município por acreditarmos no poder transformador da educação na vida das pessoas”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.