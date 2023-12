Festival Raízes celebra as tradições barbarenses neste final de semana

As raízes da cultura barbarense serão celebradas durante este final de semana. O Festival Raízes acontece no Complexo Usina Santa Bárbara, e coloca a música sertaneja nos holofotes. O evento contará com Encontro de Orquestras de Viola, Desfile de Cavaleiros e show da dupla Mayck e Lyan.

Com entrada gratuita, o Festival Raízes tem início no sábado (9), às 17h, e domingo (10), às 12h. Porém, a celebração no segundo dia começa fora do complexo e um pouco mais cedo.

Mayck e Lyan seguem a vertente do sertanejo raíz e foram escolhidos como atrações principais do evento – Foto: Divulgação

Às 10h a concentração para o 13º Desfile de Cavaleiros será na sede dos Cavaleiros e Muladeiros de Santa Bárbara, localizada na rua Amador Beuno de Campos, 196, na Vila Oliveira. O desfile está marcado para ter início às 10h30, com chegada no evento, no Complexo Usina Santa Bárbara.

Se apresentam no sábado a Orquestra Piracicabana de Violas (17h); Orquestra Canto da Viola, de Caçapava-SP (19h); e Orquestra Barbarense Feminina de Violas (21h). No domingo, os shows ficarão por conta de Guaíra e Guaíba (13h); Orquestra de Violeiros Trevisani Nel Mondo, de Limeira (15h); Orquestra Filarmônica de Viola Caipira, de Campinas-SP (17h); e Orquestra Barbarense de Violas (19h).

A atração principal é a dupla Mayck e Lyan, encerrando a programação às 20h30 do domingo. A escolha dos irmãos partiu da busca por uma dupla que tivesse a moda raiz como concepção, encaixando no perfil do evento, de acordo com o secretário de cultura e turismo, Evandro Felix.

“O Mayck e Lyan é uma dupla já consolidada no cenário musical e que tem essa vertente. A dupla tem uma identidade jovial, ainda assim preservando a música da viola. Por isso que a gente buscou o nome”, disse.

O evento também contará com praça de alimentação, que será fornecida por entidades assistenciais da cidade. O festival terá também o espaço de economia criativa.

SOBRE A DUPLA

Mayck e Lyan são uma dupla jovem, que traz no seu DNA a tradição associada com a inovação. Devido a sua trajetória de mais de 15 anos e suas apresentações em programas nacionais de TV, os irmãos conseguiram conquistar o coração do público fã da música sertaneja.

Apesar de ainda jovens, eles já possuem uma trajetória respeitável. São 2 DVDs e 4 CDs lançados, que já venderam milhares de cópias. A dupla traz na carreira marcas significativas, como Disco de Ouro, Disco de Platina e DVD de Ouro.

Nos streamings de música, eles “colecionam” ouvintes. Os irmãos estão perto de atingir um milhão de ouvintes mensais só no Spotify. Um de seus sucessos, a música “Segura Esse Peão”, tem mais de dois milhões de acessos no YouTube.

UMA TRADIÇÃO

Assim como a pasta realiza anualmente o festival Santa Bárbara Rock Fest, a ideia é que o Raízes esteja no calendário oficial de eventos da cidade. A criação teve como base um pedido dos munícipes.

“Ele nasceu como uma sugestão da própria população, com o objetivo de dar ainda mais visibilidade à cultura raiz de Santa Bárbara d’Oeste, principalmente relacionada à música sertaneja”, explicou Evandro. De acordo com ele, olhar para todas as vertentes culturais, ainda mais a musical, que é um universo muito amplo.

Com o Festival Raízes no calendário, Santa Bárbara passa a abranger vários estilos, indo do rock, passando pelo gospel no Festival Avivah, e agora o sertanejo.