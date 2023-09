Festival promete reviver primeiro Rock in Rio em Campinas

“Sunday Rock Sunday” revisita a edição de 1985 com Banda BLITZ e covers de grupos do gênero

O icônico Rock in Rio 85 será homenageado na 7ª edição do Festival Sunday Rock Sunday, que acontece nos dias 28 e 29 de outubro na Estação Cultura, em Campinas. O evento é gratuito e terá como atração principal a Banda BLITZ, além de um line up de bandas covers considerados os melhores tributos do Iron Maiden, AC/DC, Whitesnake, Ozzy Osbourne, Scorpions, Yes e Queen.

De acordo com os produtores Renato Souzarock e Wilson Chuck, o Sunday Rock Sunday foi pensado para proporcionar ao público o mesmo som e toda a atmosfera do primeiro Rock in Rio. A organização do festival garante que a temática escolhida está sendo incorporada em cada detalhe, inclusive com a orientação para que as bandas incluam no setlist as músicas que foram apresentadas no Rock In Rio 85.

BLITZ é atração principal no evento – Foto: M. Mike

Entre as bandas confirmadas estão Children of the Beast (Cover Oficial do Iron Maiden), Rising Power (AC/DC cover), Classical Queen, Whitesnake Cover Brasil, Humanity Scorpions Cover, OzzMozzy (Ozzy Osbourne Cover) e YesSongs.

“Claro, não ficarão de fora alguns sucessos que vieram depois, como ‘Fear of the Dark’ do Iron Maiden e ‘Is This Love’ do Whitesnake, por exemplo, mas não abriremos mão do repertório do Rock in Rio 85,” disse Renato.

A intenção de homenagear a 1ª edição histórica do Rock in Rio surgiu da frustração pessoal do produtor por não ter ido em 85, quando tinha apenas 13 anos.

“Sem considerar o Woodstock, que eu não acompanhei, o primeiro Rock in Rio, para mim, foi o mais importante festival de todos os tempos, as bandas que vieram estavam no auge de suas carreiras”, lembra Renato.

O Rock in Rio daquele ano contou com o show da banda Queen, que reuniu um público de mais de 250 mil pessoas. A apresentação histórica foi inclusive citada no filme Bohemian Rhapsody (2018), que retratou a vida do vocalista Freddie Mercury.

Além de música, o recinto do evento vai oferecer espaço gastronômico, venda de acessórios, roupas e decoração com temática especial para os Rock Fans, Feira Criativa Do Amor com 10 expositores, food trucks, tatuagem e aula de dança. O local é coberto, com vasto estacionamento gratuito.

Iniciativa pela Causa Animal

O Festival Sunday Rock Sunday é conhecido pela tradição em associar causas sociais a cada edição e desta vez será realizada uma campanha de doação de ração em prol da causa animal.

Nesta edição, será sugerida aos participantes a doação de ração para uma senhora de Itupeva-SP que dedica sua vida ao cuidado de dezenas de cachorros e gatos. Esta senhora, de quase oitenta anos, vive de maneira humilde em uma chácara, onde oferece abrigo e cuidados amorosos aos animais.