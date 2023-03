Festival ‘Pop Arte’ tem início no final de semana

O Festival Pop Arte começa no final de semana, oferecendo atividades de diferentes expressões artísticas em Santa Bárbara d’Oeste. Nos dias 12, 17, 18, 19 e 20, serão apresentados cinco espetáculos e realizadas duas oficinas. Toda a programação é gratuita.

Abrindo o Festival Pop Arte, a oficina “Processos criativos e experimentações em Dança” será realizada pela Cia Improvisar-Te no domingo (12), das 14h às 17h, no Teatro Municipal Manoel Lyra. Na sequência, às 19h, o espaço cultural recebe o espetáculo de dança “Os Espelhos da Cabeça”, da mesma companhia. As duas atividades são indicadas para pessoas a partir de 12 anos.

Diretora artística, Marina Sanches explicou que não é necessário ter experiência anterior com dança para participar da oficina, apenas interesse em trabalhar experimentações com o corpo. Ao final, será fornecido um certificado aos participantes. “É uma oficina imersiva que vai trabalhar os fundamentos que a companhia usou para construção do espetáculo. Então é bem legal que quem faz a oficina consegue ir no espetáculo e enxergar vários elementos do processo em cena”, contou a diretora.

O espetáculo de dança “Os Espelhos da Cabeça” integra a programação do festival – Foto: Lennon Abraão / Divulgação

“Os Espelhos da Cabeça” busca investigar como aquilo que há em cada cabeça pode produzir reverberações, aproximando ou afastando, mas de alguma forma conectando as pessoas. O espetáculo acompanha a história de uma mulher que conversa com os espelhos de sua cabeça. A proposta é discutir sobre a diversidade humana e as várias formas de existir.

A trilha sonora, criada pelo educador Felipe Cortes ao vivo, torna cada apresentação única. O espetáculo de dança tem solos, duetos e conjuntos criados a partir do improviso dirigido.

A Cia Improvisar-Te foi criada em 2020 durante a pandemia na cidade de São Carlos (SP). O improviso é a essência da companhia, que busca criar novas possibilidades diante da realidade atual.

Para participar da oficina, é preciso se inscrever no Teatro Municipal de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Para o espetáculo, haverá distribuição dos ingressos uma hora antes do espetáculo. O endereço é Rua João XXIII, 61, no Centro.

PROGRAMAÇÃO. O Festival Pop Arte segue na semana que vem. No dia 17, haverá apresentação do teatro infantil “O Amigo Fiel”, do Grupo Sobrevento, no Teatro Municipal. No dia seguinte, a Banda Marcial FAMAM – Projeto Santa Bárbara para Música sobe ao palco do Manoel Lyra.

No dia 19, serão duas atividades. A primeira uma oficina de Teatro de Sombras no Espaço Arte-Móvel, que fica no Planalto do Sol, e a segunda a reapresentação de “O Amigo Fiel” no Teatro Municipal. Encerrando o Festival Pop Arte, o Coral Municipal de Santa Bárbara Vozes Bárbaras faz uma apresentação que celebra o aniversário de 30 anos do grupo.

“O objetivo do Pop Arte é democratizar o acesso à cultura, oferecendo uma programação artística diversificada, bem como o de fomentar a formação de plateia para o Teatro Municipal Manoel Lyra, tornando-o ainda mais popular e incentivar que os artistas locais e de cidades adjacentes utilizem esse espaço para apresentarem seus trabalhos”, explicou a prefeitura.