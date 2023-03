Festival Pop Arte retorna com programação gratuita em Santa Bárbara

A programação cultural gratuita do Festival Pop Arte, de Santa Bárbara d’Oeste, será retomada nesta sexta (17) e segue até segunda-feira (20). Estão previstas apresentações musicais, teatro e oficina. A retirada de ingressos pode ser feita uma hora antes das apresentações.

O espetáculo “O Amigo Fiel”, do Grupo Sobrevento, adapta para o público infantil obra do escritor irlandês Oscar Wilde. Serão duas sessões, uma na sexta-feira, às 14h, e outra no domingo, às 15h, ambas no Teatro Municipal Manoel Lyra.

“O Amigo Fiel” adapta para o público infantil obra do escritor irlandês Oscar Wilde – Foto: Arô Ribeiro / Divulgação

A peça acompanha João, um jardineiro humilde, e seu melhor amigo, o dono do moinho, que vive confortavelmente. O dono do moinho pede muitos favores a João, mas em troca se resume a oferecer ensinamentos sobre a vida por acreditar que uma pessoa cresce nas dificuldades.

O espetáculo usa o teatro de sombras para criar atmosferas encantadoras e soturnas, com bonecos feitos de galhos de madeira. O texto de Oscar Wilde critica o individualismo, a hipocrisia, o egoísmo e a falta de solidariedade. Escrito há 130 anos, ele permanece atual por revelar, com sutileza, aspectos perversos nas relações humanas. O projeto é realizado por meio do Proac (Programa de Ação Cultural) da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

O Grupo Sobrevento também realiza no domingo, das 9h às 12h, uma oficina de teatro de sombras. A atividade será oferecida no Espaço Arte-Móvel, que fica no Planalto do Sol, e os interessados devem se inscrever pelo e-mail info@sobrevento.com.br.

MÚSICA. No sábado, às 19h, o Teatro Municipal Manoel Lyra recebe apresentação da Banda Marcial Famam – Projeto Santa Bárbara para Música. O projeto capacita crianças, adolescentes e jovens para a música. Este ano, a Famam vai trazer em seu repertório clássicos do rock nacional e internacional.

Encerrando o Festival Pop Arte, o Coral Municipal Vozes Bárbaras celebra seu aniversário de 30 anos na segunda-feira, às 19h, no Manoel Lyra. Mantido pela prefeitura e formado por voluntários, o grupo busca fortalecer a cultura brasileira. O repertório da apresentação trará as músicas “Flor e o Beija-Flor”, “A Voz do Morro”, “Stand by me”, “Vira Virou”, ‘Que Maravilha” e “Roda Viva”.

Mais informações sobre a programação estão disponíveis pelo site www.santabarbara.sp.gov.br.