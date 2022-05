Festival Literário de Santa Bárbara abre inscrições quarta-feira

A Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste realiza nos dias 29, 30 e 31 de julho o FLISB (Festival Literário de Santa Bárbara). Interessados em participar com a exposição e venda de obras podem se inscrever gratuitamente a partir de 1° de junho no site da pasta, o www.culturasbo.com, onde também será disponibilizado as regras para participação.

O evento será realizado na região central, englobando o Centro de Atendimento ao Turista (Museu da Imigração, Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” e Casa do Artesão), a Praça Central e o Biblioteca Central.

Imprensa – 2000×1333 – Foto:

Podem se inscrever para participar do festival escritores, poetas, livreiros, livrarias, sebos, distribuidoras e editoras. Mediante a demonstração de interesse dos inscritos, a Secretaria de Cultura e Turismo vai criar a programação de painéis, rodas de conversa e palestras, além de preparar o calendário de apresentações artistas e intervenções.

O Festival Literário atende as ações e metas do Plano Municipal de Cultura, que estabelece políticas de investimento em cultura na cidade em curto, médio e longo prazo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Buscamos estimular a leitura e mostrar o vasto universo da literatura por meio do FLISB. Será um evento para oferecer espaço e voz aos artistas da cidade e região. Atendendo as diretrizes do governo do prefeito Rafael Piovezan (PV), queremos fortalecer a vertente no município por acreditarmos no poder transformador da educação na vida das pessoas”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Artistas interessados em se apresentar no Festival Literário de Santa Bárbara, propor intervenções artistas e exposições, podem se inscrever no edital de Chamamento Público de Credenciamento de Artistas para eventos pré-programados ou de apoio até dia 10 de junho. O credenciamento está aberto no site www.culturasbo.com/credenciamentodeartistas.