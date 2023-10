Festival Inflama em Santa Bárbara é adiado

Evento acontece no dia 28 deste mês; mudança se deu pela previsão de chuva

Devido à previsão de chuvas para este domingo (8), o Festival Inflama foi adiado para dia 28 deste mês, um sábado. O evento será realizado no mesmo local, em frente ao Centro de Atendimento ao Turista e Museu da Imigração de Santa Bárbara d’Oeste, das 14h às 22h.

Festival Inflama – Foto: Divulgação

O festival sociocultural reúne diversas vertentes da arte, tendo como ênfase o fomento à cultura local, trazendo lazer e arrecadação de produtos não perecíveis para projetos sociais e incentivando ações de economia criativa e o trabalho de artistas profissionais e amadores.

Nesta edição, o evento conta com exposições de arte, feira, música, gastronomia, flashday de tatuagem e piercing, além de projeções visuais.

A entrada solidária é de 1 kg de alimento não perecível. Por conta da mudança, em breve será divulgada a programação completa.

Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a primeira edição em 2022 contou com mais de 800 pessoas e diversas atrações no mesmo local.