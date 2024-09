Tivoli Shopping recebe sedia Festival do Café neste fim de semana

O Festival do Café chega ao Tivoli Shopping neste final de semana com o objetivo de valorizar os produtores do Circuito das Águas, que têm ganhado destaque com suas técnicas de cultivo e processamento. Aberto ao público, o evento é gratuito e acontece neste sábado, das 10h às 22h e domingo, das 14h às 20h, em frente à loja Cobasi.

Com a intenção de conhecer e valorizar os cafés especiais produzidos na região, o Tivoli Shopping, em parceria com a Acecap (Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Circuito das Águas Paulista), apresentam o movimento da quarta onda do café.

Essa nova fase tem em vista conscientizar a população sobre a qualidade e valorização da origem e do modo de preparo do café, indo além do consumo diário, dando destaque aos produtores do Circuito das Águas, que elevaram a reputação da região como uma das principais produtoras de café especiais do Brasil.

“O Festival do Café do Circuito das Águas Paulista está com uma versão compacta e itinerante do evento que ocorre anualmente em Serra Negra e apresenta para o interior paulista os cafés pontuados da nossa região”, conta Silvia Fonte, presidente da Acecap.

“Muitos dos cafés produzidos nessa região são reconhecidos e premiados em competições nacionais e internacionais, e ficamos muito felizes em proporcionar que moradores de nossa região possam apreciá-los nesse evento inédito”, ressalta a coordenadora de marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

Além dos cafés, o festival contará com degustação de diferentes derivados do café, como brigadeiros, geleias, molhos barbecue com café e utensílios para o preparo da bebida em casa.

Paula diz que esse tipo de evento incentiva a interação entre os produtores e consumidores de café. “A realização de um evento como esse aqui no Tivoli reforça nosso compromisso em oferecer experiências diferenciadas e relevantes para o público. O café é parte essencial da cultura brasileira, e trazer essa celebração aos cafés especiais produzidos na nossa região é uma forma de valorizar os produtores locais e conectar os consumidores a produtos de qualidade”, realça Paula.

