FÉstival deve ter nova edição em Santa Bárbara em 2025

O “FÉstival – um dia da celebração da fé e da família” deve retornar à Santa Bárbara d’Oeste para uma nova edição em 2025. Essa é a perspectiva apresentada pela Secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado, Marília Marton, ao responsável pela pasta barbarense, Evandro Félix.

O festival voltado à celebração da cultura cristã reuniu um público rotativo estimado em 8 mil pessoas no Complexo Usina Santa Bárbara no sábado (20). Essa foi a primeira edição do FÉstival no interior do Estado.

“A gente teve uma ótima realização, com bons resultados que superaram as expectativas. Então a gente acredita que no ano que vem, segundo a secretária, a gente tenha a perspectiva de realizar novamente o evento”, contou o secretário.

Em nota divulgada pela administração de Santa Bárbara, Marília Marton anunciou que o evento “veio para ficar”. “Podem contar com o FÉstival. Em parceria com a APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte) e com a prefeitura, estaremos em Santa Bárbara mais vezes”, disse.

O evento trouxe à cidade uma programação diversificada, com atrações musicais e teatrais nos palcos Fé e Avivah, além de espaço interativo e imersivo para todas as idades.

A vinda do FÉstival ao município se deu a partir da realização do Festival Avivah em 2023. O evento de iniciativa municipal também tinha o objetivo de celebrar a cultura cristã. “Agora pudemos unir forças com o governo estadual”, disse Evandro.

A falta de um festival voltado à cultura cristã na região foi um fator que fez o evento superar as expectativas, de acordo com o secretário.

“A gente quis trazer expertise dos nossos grandes festivais para dentro dessa realização em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. Então, houve uma adesão muito grande do público”, disse

O FÉstival contou com apresentações de Clebão de Paula, Cia Nissi, com o espetáculo “Jardim do Inimigo – O Musical”, Jefferson e Suellen, Em Prol do Reino, André e Felipe, Rodrigo Ito e Bruna Karla, encerrando o evento.

A reportagem do LIBERAL questionou a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado sobre a concretização da possibilidade de realização do FÉstival em Santa Bárbara d’Oeste no ano que vem. No entanto, não houve retorno até o fechamento desta matéria.

Inclusão no calendário oficial

O Projeto de Lei 64/2024, do vereador Juca (PV), propõe a inclusão do FÉstival no calendário oficial de eventos do município de Santa Bárbara d’Oeste.

A propositura indica que o festival será realizado anualmente no mês de abril em uma parceria da administração com o Governo do Estado, APAA e entidades parceiras. O projeto ainda não foi sancionado pelo Prefeito Rafael Piovezan (PL).