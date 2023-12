Festival de trap leva artistas renomados a Piracicaba neste domingo

O Wild Trap Festival leva artistas renomados da cena trap para Piracicaba neste domingo (17), colocando o interior do estado de São Paulo no mapa dos festivais do gênero. No line up estão confirmados Veigh, Teto, Danzo, Duquesa, G.A, Niink, Nagalli, GG, Trinity e Batalha da Central.

Pela primeira vez em Piracicaba, festival reúne artistas renomados do gênero e dá espaço para cena local – Foto: Divulgação

O festival, que acontece no Engenho Central de Piracicaba (Av. Dr. Maurice Allain, 454), tem início às 14h, com ingressos que variam de R$ 85 (meia-entrada solidária) a R$ 200 no setor frontstage (em frente ao palco). As entradas podem ser adquiridas no site www.byma.com.br.

De acordo com a Supernova, gravadora e produtora que realiza o evento, a lista de atrações foi pensada não só para levar à região os maiores nomes do trap da atualidade, mas também para incentivar os talentos locais. Vinicius Piccolo, sócio da Supernova, diz que vê no formato do festival uma “mola propulsora” de sucessos de uma determinada região.

“Seguindo essa visão, queremos dar esse espaço para que artistas do interior paulista tenham a oportunidade de ter seu trabalho reconhecido, dividindo o palco e a vivência com alguns dos maiores nomes do país”, disse.

A expectativa é de que mais de cinco mil pessoas compareçam ao evento. O Wild Trap Festival ainda estima arrecadar cerca de duas a cinco toneladas de alimentos, já que o evento incentiva o público a adquirir a opção do ingresso solidário.

As doações serão destinadas à instituições da região como Fundo Social Municipal de Piracicaba, CUFA (Central Única das Favelas de Piracicaba) e Casa do Bom Menino.

Essa é a primeira edição do festival na cidade. Em maio, Ribeirão Preto recebeu o estreante Wild Trap Festival. Na ocasião, o evento reuniu mais de sete mil pessoas, arrecadando três toneladas de alimentos. Além disso, a festa WILD TRAP DELUXE intercalou o calendário, enquanto a edição de Piracicaba foi formatada.

Teto acumula milhões de ouvintes e está no line up do festival – Foto: Divulgação

“Estamos trabalhando nessa dinâmica intercalada de festival, festa, festival, como estratégia para manter o cenário do trap aquecido em duas regiões diferentes do interior de São Paulo. Em Ribeirão, outros festivais e eventos já acontecem, mas não focados apenas no gênero. Já na região de Piracicaba, vemos a WTF [festival] como um dos movimentos precursores para alavancar a cena local”, disse Piccolo.

O Wild Trap Festival reforça ainda a proposta de ser um evento familiar. Jovens a partir dos 14 anos podem comparecer ao evento, junto aos pais. “Optamos por realizar o evento no domingo justamente para que os familiares possam acompanhar os menores de idade”, disse Piccolo.

ARTISTAS RENOMADOS. A gravadora está por trás do sucesso de maior nome do trap nacional da atualidade, que se apresenta no Wild Trap Festival, o Veigh. O trapper acumula dois bilhões de plays e é o artista do gênero mais ouvido nas plataformas de áudio do país. Só no Spotify são mais de nove milhões de ouvintes mensais.

Também com show confirmado no festival, o rapper Teto foi revelação na cena do trapper há dois anos. Com 22 anos, ele acumula milhões de ouvintes e, mesmo antes do lançamento do seu primeiro álbum, já era disputado por produtores do gênero.

Representando as artistas femininas do trap, o evento conta com a rapper em crescimento na cena, a Duquesa. A baiana de 23 anos, começou a carreira ainda em 2015 e desde então vem ocupando cada vez mais espaço em eventos e festivais.

Wild Trap Festival