FÉstival, de Santa Bárbara, tem programação completa divulgada

O evento gospel acontece no dia 20 deste mês, no Complexo Usina Santa Bárbara

O “FÉstival – um dia da celebração da fé e da família” divulgou sua programação completa de shows. Nos palcos Fé e Avivah, as atrações musicais e teatrais, além de espaços interativos, contarão com programação das 16h às 23h no dia 20 deste mês.

Com entrada gratuita, o evento será no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida.

Promovendo a celebração da cultura cristã, além do Espaço interativo – Vivência Cristã e atividades recreativas durante todo o Festival, o público poderá conferir as apresentações de diversos artistas. Iniciando o evento, o cantor, compositor e instrumentista Clebão de Paula (17h).

Em seguida será a vez da Cia Nissi, que apresenta o espetáculo “Jardim do Inimigo – O Musical”, às 18h. Às 19h o casal Jefferson e Suellen, seguidos de Em Prol do Reino (20h30), da dupla sertaneja gospel André e Felipe (21h), Rodrigo Ito (22h30) e, por fim, a cantora Bruna Karla, atração principal do evento, às 23h.

No espaço imersivo o público encontrará instalações temporárias, que, juntas, promovem uma vivência da fé cristã. A área abordará o simbolismo das principais árvores citadas na Bíblia. Uma árvore cenográfica oferecerá mensagens de fé como se fossem frutos.