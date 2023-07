Festival de Rock no CCL tem público rotativo de 5 mil pessoas na primeira noite

Um público rotativo de aproximadamente 5 mil pessoas aproveitou a primeira noite do Festival de Rock Americana 2023, nesta sexta-feira (7), no CCL (Centro de Cultura e Lazer).

A primeira noite do evento contou com a apresentação de Vinny Blanco DJ e os shows de Samara Bueno, com seu tributo à cantora baiana Pitty, e das bandas UpperCut e Sabbath Cadabra – Black Sabbath Cover.

Evento teve público rotativo de 5 mil pessoas – Foto: Crislaine Fernandes / Prefeitura de Americana

A programação continua neste sábado (8) com mais 10 horas de muito rock’n’roll. A abertura ficará de novo a cargo de Vinny Blanco DJ, seguido pela banda Lapadas – Raimundos Cover, Fran Azalin e um show de Clássicos do Rock e as aclamadas bandas Plebe Rude e Dead Fish.

Compõem a praça de alimentação do festival as americanenses Cervejaria Kalango, Cervejaria Seven Hands, Cervejaria Knights e Cervejaria Hopbeer; e as visitantes Cervejaria Dama, de Piracicaba (SP); Cervejaria Gorillaz, de Poços de Caldas (MG); Cervejaria Hoffen, de Votorantim (SP); e Cervejaria Moenda, sediada em Barueri, na Grande São Paulo.

Além disso, são diversas atrações na gastronomia. O cardápio traz opções para todos os públicos, como Lanche de Pernil e Fritas do Moenda Café, Hambúrguer e Hot Dog da Firebull Burguer, Crepe Suíço, Churrasco e Espetos do Sertão do Cacau, Pastel Poko Loko, Churros Balducci’s, Torresmo do Porkarias, Lanche de costela bovina desfiada do Dona Vitória e Açaí da House Açaí.

Chico e Odir prestigiaram o evento na noite de sexta-feira – Foto: Crislaine Fernandes / Prefeitura de Americana

O Festival de Rock 2023 Americana também tem área kids com brinquedos para as crianças e espaço de exposição e venda de artesanato de artesãos locais.

O prefeito Chico Sardelli (PV) e o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) prestigiaram a primeira noite do festival, ao lado da secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

“Estamos muito felizes com o resultado do evento e o público presente nessa primeira noite. Americana está leve e voltou a sorrir. Encontrar as famílias aqui no CCL nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, declarou o prefeito.

O festival comemora o Dia Internacional do Rock, celebrado em 13 de julho, e é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Bokme! Produções.

O Centro de Cultura e Lazer de Americana fica na Avenida Brasil, nº 1.293, no Jardim São Paulo.