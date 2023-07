Festival de Rock Americana 2023 registra público de 14 mil pessoas em duas noites

Evento foi realizado pela prefeitura na sexta e no sábado, com shows de bandas como Plebe Rude e Dead Fish

O Festival de Rock Americana 2023, realizado pela Prefeitura de Americana nos dias 7 e 8 de julho, com entrada franca, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), teve um público de mais de 14 mil pessoas.

Quem foi ao evento teve a oportunidade de aproveitar 15 horas de rock, que foram proporcionadas por oito atrações musicais, incluindo as bandas de sucesso nacional Plebe Rude e Dead Fish.

Evento teve público rotativo de 9 mil pessoas na segunda noite – Foto: Gustavo Gomiero / Prefeitura de Americana

O público rotativo do sábado chegou a 9 mil pessoas, segundo os organizadores. Na noite de sexta, foram 5 mil participantes.

“O festival antecipou muito bem as comemorações do Dia Internacional do Rock, celebrado no dia 13 de julho. Os americanenses receberam com alegria o público de outras cidades, em uma grande festa. Americana voltou a sorrir de novo”, declarou o prefeito Chico Sardelli (PV).

O chefe do Executivo acompanhou as duas noites do evento ao lado do vice, Odir Demarchi (PL), e da secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

“Foi impecável. Parabéns, secretária Márcia Gonzaga Faria. Com shows das bandas Plebe Rude e Dead Fish e com o público presente, o Festival de Rock de Americana foi sucesso absoluto”, declarou Odir.

As atrações musicais locais e nacionais do festival foram embaladas por oito cervejarias artesanais de Americana, de outras cidades do Estado e também de Minas Gerais.

A praça de alimentação do festival reuniu ainda opções gastronômicas tradicionais, como lanche de pernil e fritas, hambúrguer e hotdog, crepe suíço, churrasco e espetos, pastel, churros, torresmo, lanche de costela bovina desfiada e açaí.

Além da praça de alimentação, o festival teve ainda área kids com brinquedos para as crianças, bem como espaço de exposição e venda de artesanato.

O festival foi realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da empresa Bokme! Produções.