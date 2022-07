Festival de Inverno tem apresentação de Tiê nesta quinta

A cantora Tiê apresentará seu show “Voz e Violão” - Foto: Marlon Schmeiski

A cantora Tiê apresenta seu show “Voz e Violão” nesta quinta-feira (14) no Festival de Inverno da Rádio Gold FM e do Tivoli Shopping. Ícone da nova MPB (Música Popular Brasileira), a artista sobe ao palco na praça de alimentação do Tivoli Shopping às 20h45. O show é gratuito.

O repertório vai trazer canções de sucesso em sua carreira, como “A Noite”, “Amuleto” e “Mexeu Comigo”, em um mix de todos os álbuns. As músicas da cantora e compositora são carregadas da poesia presente nos pequenos detalhes do cotidiano.

“Isso tem a ver com o jeito que encontrei para compor. Contar as minhas histórias de uma maneira simples e narrativa, abrindo meu coração”, disse a cantora ao LIBERAL sobre seu processo criativo.

Nos últimos meses, a cantora lançou duas músicas em parcerias – “Mais”, com Marcelo Perdido, e “Pacto”, com Valmir Lins. “Valmir é um cara muito talentoso e querido. Nos encontramos nas redes e ficamos amigos. Aí fizemos fotos e resolvemos fazer “Pacto”. Perdido é maravilhoso e inclusive vai comigo fazer uma participação surpresa”, revelou a artista.

Tiê adiantou que em agosto deve lançar um novo projeto – a banda Fogo Fera, ao lado de Adriano Cintra. “É só ficar alinhado nas redes que logo terá mais detalhes”, disse a cantora.

Tiê já esteve em Santa Bárbara d’Oeste para a Virada Cultural Paulista 2016, quando atraiu fãs para o Centro Social Urbano. Na ocasião, ela desceu do palco e cantou no meio da plateia. “Amo Santa Bárbara e foi aí que fiz uns dos shows mais legais da carreira! Feliz em voltar”, declarou a artista.

PROGRAMAÇÃO. Nesta sexta-feira (15), sobe ao palco a banda Gestalt, fazendo uma releitura em versão acústica de clássicos do pop, rock e soul, nacional e internacional, das décadas de 1970, 1980 e 1990.

O Festival de Inverno reúne artistas e estilos que fazem parte da programação da Rádio Gold. “A parceria com o Tivoli deu super certo. Esta semana temos o show esperado da cantora Tiê, que tem vários sucessos e com certeza o público vai cantar junto. E depois teremos toda a animação da Gestalt, que tem a interação com o público como marca registrada da banda”, afirmou Cris Correa, diretor de programação da Rádio Gold.

O Festival de Inverno recebe shows todas as quinta e sextas-feiras do mês de julho. Na semana passada, Ana Vilela e Tuia deram início às apresentações. Nas próximas semanas, se apresentarão Serial Funkers, Banda Eva Venenosa, Peleco e Roberta Campos.

“Os primeiros shows foram um sucesso. As pessoas curtiram muito. Agora estamos ansiosos e animados pelos próximos. Estão todos convidados a virem curtir com a gente”, disse Paula Funichello, coordenadora de marketing do shopping. O Tivoli Shopping fica na Rua do Ósmio, 699, na Vila Molon IV.