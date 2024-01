Festival de Férias privilegia espetáculos infantis em teatro de Campinas

Uma programação especial em mais uma edição do Festival de Férias, com espetáculos infantis quase que diários, foi organizada para as crianças pelo Teatro Oficina do Estudante, que funciona no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas. Os ingressos já estão à venda no site www.ingressodigital.com.

Estarão em cartaz, durante todo o mês de janeiro, clássicos infantis como: O Patinho Feio, Branca de Neve e os Sete, Chapeuzinho Vermelho, Um Baú de Barulhinho 1 – Teatro para Bebês, Os Três Porquinhos, O Mágico de Oz, A Pequena Sereia, O Pequeno Principe, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, O Menino Maluquinho, Pinóquio, Alice No País das Maravilhas, O Sitio do Pica Pau Amarelo, João e Maria, Rapunzel, João e o Pé de Feijão, Mogli, o Menino Lobo, Cinderela e Aladdin.

Espetáculo “Branca de Neve e os Sete Anões” diverte ao incentivar a interação com a plateia – Foto: Divulgação

Além disso, para o público adulto, a programação de janeiro apresentará stand-ups com Matheus Ceará, Xaxa Xou, Toninho Tornado e Netto Tomáz, Italo Sena e Douglas Di Lima e as comédias Sylvia e Os Barbixas.

Nesta quinta-feira (4), às 15h, o premiado espetáculo “Branca de Neve e os Sete Anões”, fiel ao conto original e com interação com a plateia, será apresentado. A adaptação de texto e direção são de Pedro Molfi. ​​

A montagem já esteve em cartaz em mais de 30 cidades do Estado de São Paulo e já foi assistida por mais de 75 mil pessoas em 14 anos.

Além de espelho mágico e da participação das crianças em algumas cenas, a montagem cativa seu público contando a célebre história da princesa criada pela madrasta malvada e vaidosa, que se vinga da mocinha ao perder o posto de ‘mulher mais bela do reino’.

“Ocorreram casos de crianças que voltam diversas vezes ao teatro para nos assistir só para serem personagens diferentes dentro da peça”, conta Pedro Molfi, diretor da Cia., animado com o resultado.

“Buscamos estimular nas crianças o desejo de participar da história e de brincar de fazer teatro”, explica.

A montagem busca atrair os pequenos com aspectos lúdicos e da fantasia. “Mostramos às crianças que elas podem explorar, mexer, tocar, fazer parte da magia do teatro. Buscamos estimulá-las a conhecer outras mídias, além do digital, que as incentive a pensar”, afirma Molfi.

O diretor também enfatiza que a Cia. se preocupa com o impacto educacional do teatro na formação dos pequenos. “Histórias clássicas devem fazer parte da cultura infantil e buscamos apresentá-las de forma divertida para conquistar todas as idades”, finaliza o diretor.

Confira a programação do Festival de Férias:

Quinta-feira (4), às 15h

Branca de Neve e os Sete Anões – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Sexta-feira (5), às 15h

Chapéuzinho Vermelho -Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Sábado (6), às 15h

Um Baú de Barulhinho 1 – Teatro para Bebês – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Domingo (7), às 15h, e segunda-feira (15), às 17h

Os Três Porquinhos – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Domingo (7), às 19h, e quintas-feiras, às 21h

Matheus Ceará “Vocês Pedem Eu Conto!” – Stand-up

Ingressos de R$ 35,00 a R$ 70,00

Classificação etária: 16 anos

Segunda-feira (8), às 15h

O Mágico de Oz – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Segunda-feira (8), às 17h

A Pequena Sereia – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Terça-feira (9), às 15h

O Pequeno Príncipe – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Terça-feira (9), às 15h

A Bela e a Fera – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Quarta-feira (10), às 15h

A Bela Adormecida – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Sexta-feira (12), às 21h

Xaxa Xou – “O Cabaré de Sérgio Antunes” – Stand-up

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: 16 anos

Sábado (13), às 15h

O Menino Maluquinho – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Domingo (14), às 15h

Pinóquio – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Sábado (13), às 21h, e domingo (14), às 18h

Toninho Tornado e Netto Tomáz – “Na Pegada da Comédia” – Stand-up

Ingressos de R$ 35,00 a R$ 70,00

Classificação etária: 16 anos

Segunda-feira (15), às 15h

Alice No País das Maravilhas – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Terça-feira (16), às 15h

Um Baú de Barulhinhos 2 – Na Fazenda – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Terça-feira (16), às 17h

O Sitio do Pica Pau Amarelo – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Quarta-feira (17), às 15h

João e Maria – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Quarta-feira (17), às 21h

Italo Sena – “Teste de Solo” – stand-up

Ingressos de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 14 anos

Quinta-feira (18), às 15h

Rapunzel – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Sexta-feira (19) e sábado (20), às 21h, e domingo (21), às 19h

Sylvia – Comédia

Ingressos de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 12 anos

Sábado (20), às 15h

João e o Pé de Feijão – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Domingo (21), às 15h

Mogli, o Menino Lobo – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Segunda-feira (22), às 15h

Cinderela – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Segunda-feira (22), às 17h

Aladdin – Infantil

Ingressos de R$ 25,00 a R$ 50,00

Classificação etária: Livre

Sexta-feira (26), às 21h

Douglas Di Lima – “Vida de Crente” – Comédia

Ingressos de R$ 50,00 a R$ 100,00

Classificação etária: Livre

Sábado (27), às 21h, e domingo, às 18h

Barbixas – “Improvável” – Comédia

Ingressos de R$ 45,00 a R$ 110,00

Classificação etária: 14 anos.