Festival de Dança de Joinville, o maior do gênero no País, terá representantes da região

O Festival de Dança de Joinville, maior evento de dança do Brasil, terá representantes da região. A 39ª edição do evento, que será realizada entre os dias 19 e 30 de julho no município catarinense, recebeu número recorde de inscritos, com 4,1 mil coreografias enviadas.

O Espaço Dançar, em Americana, leva cinco coreografias para o palco aberto, uma para a mostra competitiva e uma para o Festival +40, novidade desta edição voltada a bailarinos a partir dos 40 anos. Nesta categoria, a bailarina americanense Eliana Favarelli apresenta, ao lado de Beto Regina, a coreografia “Re-Verso”.

No Festival +40, novidade desta edição, a bailarina americanense Eliana Favarelli apresenta a coreografia “Re-Verso” – Foto: Studio Nanah D´Luize / Divulgação

“Estou superfeliz com a categoria 40+, é uma oportunidade incrível. Normalmente, no palco competitivo a idade pesa bastante e a premiação vai para quem tem mais futuro. Por exemplo, uma bailarina de 14 anos vai aproveitar melhor uma bolsa de estudos pela própria experiência que ela tem. Não pode ligar para prêmios, mas pensar no que vai trazer de bom para o momento que está vivendo”, considera Eliana.

Ela avalia que o Festival de Joinville é uma experiência muito importante na vida de um dançarino. “É uma imersão muito grande na dança, o sonho de qualquer bailarino. Mesmo porque é difícil, são muitas inscrições, e vale a pena o dinheiro que se investe. Vêm pessoas do país inteiro, dançarinos muito bons, é algo que tem que fazer parte da vida do bailarino”, declarou Eliana.

O Espaço Dançar também leva ao Festival de Dança de Joinville as coreografias “Mundo Caduco”, “Tempus Fugit”, “Segundos”, “Lago dos Cisnes: Cisne Negro – Odile”, “Bem Me Quer… Mal Me Quer”, e “Le Corsarie: Conrad”.

A escola também foi selecionada para o Festival Internacional Dança Goiás, que acontece de 6 a 10 de julho. Além das já citadas coreografias, o Espaço Dançar também leva o conjunto “Igualdade de Gênero” neste evento.

O GrandPlié Studio de Dança, de Americana, vai se apresentar pela primeira vez no Festival de Dança de Joinville. A coreografia “Made in Latinas”, com elementos de brasilidades, sobe ao palco aberto.

“O grupo aceitou o desafio, manteve-se unido e dedicado para realizar esse trabalho, foram ensaios longos e finais de semana intensos até a seleção. Essa primeira participação é apenas o começo de muitos outros sonhos e realizações. Estamos confiantes e animadas com essa nova experiência”, disse a diretora Ana Paula Tadei.

A Art American Dance, em Americana, leva para Joinville o solo de jazz “Audacioso Sentimento”, também em palco aberto.

“É um grande orgulho participar do maior festival de dança do Brasil, visto que foi a primeira vez que a Art American Dance se inscreveu. Estamos muito felizes em ter a oportunidade de participar desse grande evento, podendo levar nosso trabalho, selecionado entre as mais de quatro mil coreografias inscritas”, destacou Daniela Fortunato, diretora da Art American Dance.

SANTA BÁRBARA

O Laboratório da Dança Fernanda Araújo, em Santa Bárbara d’Oeste, inscreveu coreografias de alunos para o Festival de Joinville e teve 12 trabalhos selecionados. A dançarina Fernanda Araújo explicou que, em função dos prazos e do período mais com as aulas remotas, o foco foi o Festival Internacional Dança Goiás.

“Tentamos todo ano oferecer a experiência de Joinville para a maior número de alunos porque todos eles têm esse sonho”, explicou Fernanda.