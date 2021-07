‘Festival Caminhos da Literatura’ promete final de semana cheio de histórias

Serão disponibilizados neste sábado (24), às 10 horas, os vídeos com contação de histórias do “Festival Caminhos da Literatura”, promovido pela Cia Xekmat com o apoio da lei federal Aldir Blanc em Santa Bárbara. As transmissões serão pelo canal da companhia teatral no Youtube.

Seguindo os protocolos de segurança e saúde, a equipe de contadores da Confraria do Conto, coordenados pelos narradores orais Amauri de Oliveira e Roberto Isler, com edição de Thiago Oliveira, narraram e gravaram mais de 50 histórias diferentes.

Programação completa do Festival por ser conferida pelo Facebook do projeto – Foto: Divulgação

São histórias cômicas, tristes ou reflexivas. Serão disponibilizados blocos com três histórias, mostrando o talento e os diferentes recursos de mais de 15 contadores de histórias da cidade de Santa Bárbara d’Oeste e de toda a região.

Além da contação de histórias, o “Festival Caminhos da Literatura” da Cia Xekmat traz ainda o espetáculo “Ao pé da Letra”, bate papo com autores e workshop sobre ilustrações e literatura, todos de forma online e com participação gratuita, pelo YouTube da companhia.

Projeto reúne contadores de histórias de Santa Bárbara d’Oeste e região, sob coordenação da Cia Xekmat – Foto: Divulgação

Todo o projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.