Festas de Santo Antônio e de São João voltam a acontecer após dois anos

As duas maiores festas juninas de Americana voltam a acontecer em 2022, após dois anos interrompidas por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A Festa de Santo Antônio e a Festa de São João estão confirmadas para o mês de junho, e os preparativos já começaram. O retorno desses eventos é marcado por emoção e gratidão por parte das comunidades.

O tema da Festa de Santo Antônio será “Um novo tempo para viver novas histórias”, que celebra o momento atual após um longo caminho de desafios, perdas e esperança.

“Para a Basílica, é uma grande satisfação e emoção poder retornar à festa presencial e receber todos os fiéis reunidos, após as duas últimas edições terem ocorrido em formato drive-thru”, disse a igreja.

Voluntária da equipe da festa de Carioba, Janice Rocha Barbosa contou que a edição é ainda mais especial pois marca o aniversário de 75 anos da comunidade.

“É uma festa tradicional e que envolve muita coisa. Pessoas que ali moraram, filhos e netos de antigos moradores onde existia o bairro. Ela traz de volta um pouco das festas de antigamente e com isso alegria para as pessoas. É um momento de gratidão, pois passamos pela pandemia e graças a Deus estamos aqui com vida para continuar a festa”, declarou Janice.

Agenda

A Festa de Santo Antônio será realizada em 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 de junho. No cardápio, já estão garantidos pastéis, polenta e batata fritas, batata ao molho, milho verde, pamonha, cural, frango frito, cachorro quente, lanche de pernil, canja, cuscuz, quentão e vinho quente, churrasco e muitas opções de doces.

O tradicional bingo também está confirmado, com o sucesso do show de prêmios. A programação musical inclui nomes como SP 304, Allan & Zé Rodrigo, Orquestra Sanfônica e Violeiras, Projeto Hits, Luiz Miguel & Daniel, Alto Astral, Norton & Banda, AR 40, Eder de Lucca & Banda, Isa Siqueira, Yago Rocha e Gabriel Allan.

Já a Festa de São João está marcada para 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 25 de junho. Além dos tradicionais pratos de quermesse, haverá também o carro-chefe da festa, o galeto, e a retomada da roleta de assados. No dia 19, haverá a venda de ingressos para o almoço à vontade.

Entre as atrações já confirmadas estão o Samba de Aninha, Jack Williams e a Orquestra de Violeiros de Americana. Haverá também uma fogueira simbólica, o hasteamento das bandeiras dos três santos – São João, Santo Antônio e São Pedro – e missas nos dias 23 e 24.

Pandemia

Os dois eventos movimentam um grande volume de pessoas. A Basílica prevê até 15 mil visitantes por noite, e a Festa de São João Carioba fala em mais de mil pessoas.

Janice apontou que a equipe organizadora observou as determinações do governo de São Paulo e decidiu pela realização da festa após a liberação de eventos como shows e jogos em estádios. A festa de Carioba não prevê o uso obrigatório de máscaras, e mesma linha será seguida pela Basílica.

“Segundo a organização do evento, o uso de máscara não será obrigatório, afinal o espaço da festa é aberto e bem arejado, mas nada impede que as pessoas que ainda não se sentirem à vontade para sair sem o EPI o utilizem no local. Para a igreja, o importante é que todos se sintam bem e comemorem junto aos amigos e família esse novo tempo”, finalizou a organização da Festa de Santo Antônio.