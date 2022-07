Festa Privada retorna em Americana

Sobem ao palco as bandas mais atuantes do cenário independente de Americana no momento

A Festa Privada volta a ser realizada nesta sexta-feira (8), em Americana. Sua última edição havia sido realizada em 2019. Sobem ao palco as bandas mais atuantes do cenário independente de Americana no momento – Políticos do Bem, Brand New Face, Fuga Esquiva e Valdemaro Lopes.

A banda Políticos do Bem, ou PDB, nasceu na pandemia com um repertório prolífero de rock. A Brand New Face percorre as vertentes do hardcore e aborda temas introspectivos. O trio Fuga Esquiva, que tem como essência o punk rock melódico, reúne dois ex-integrantes da banda Hurry Up. O coletivo Valdemaro Lopes foi criado especialmente para se apresentar na Festa Privada e promove apresentações performáticas.

A Festa Privada é reconhecida como o primeiro evento da cidade a abrir espaço para as bandas de garagem, mostrando o que acontece nos porões e estúdios da cena alternativa. Completando 27 anos em 2022, a Festa Privada conquistou um público cativo de roqueiros de Americana e região. Ao longo desse período, bandas iniciantes dividiram o palco com outras de renome, como Planet Hemp, Ratos do Porão e Autoramas.

“Festa Privada – O Retorno” acontece nesta sexta-feira, às 23h, no Royal Garden. O endereço é Rua do Soldador, número 80, no Werner Plaas, em Americana. Os ingressos custam R$ 15.