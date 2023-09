O LIBERAL preparou um roteiro das principais atrações neste feriado prolongado em Americana e região. Confira:

AMERICANA | Festa ‘Millennials’ no Vibes Coffee Shop

O melhor da música da geração Y – nascida entre 1980 e 1990 – será trilha sonora da festa “Millennials”, que acontece nesta sexta-feira no Vibes Coffee Shop. A noite será comandada pela banda Laranjas a Vapor e pelo DJ Rabolaser, e entre os sucessos que serão tocados estão nomes ecléticos indo de Lorde, Billie Eilish e Harry Styles, a The Strokes e Arctic Monkeys.

Quando Nesta sexta-feira (8), a partir das 20h

Onde Rua Dom Barreto, 811, Paraíso

É pago? A entrada é gratuita com nome na lista até as 21h, ou R$ 20

AMERICANA | Feira de Artesanato Ameriart

A exposição reúne produtos criados por artesãos da cidade, como patchwork, bordados, patch apliquê, pintura, decoupagem em caixas, vidros e madeiras, arranjos de flores, artigos de decoração, arranjos com plantas, sabonetes e aromatizadores, crochês, artigos religiosos e bijuterias, entre outros materiais.

Quando Neste sábado (9), das 9h às 15h

Onde CCL (Centro de Cultura e Lazer) – Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo

É pago? A entrada é gratuita

SANTA BÁRBARA | 1° Flashback na Monsure Fest

A pista de dança, comandada pelo DJ Poti, será repleta de sucessos que marcaram as gerações dos anos 80, 90 e 2000, desde Abba a Information Society. O evento antecede a exposição de carros antigos da Usina Santa Bárbara, e contará com carros antigos para fotos.

Quando Neste sábado (9), a partir das 20h

Onde Estrada do Barreirinho, 2.380, Jardim Santa Alice

É pago? Os ingressos estão por R$ 30. O ponto de venda em Americana é o Opsom (Rua Carioba, 224) e, em Santa Bárbara, Desery confecções (Rua do Irídio, 1254) e Estação Restaurante (Avenida Tiradentes, 2)

CAMPINAS | Festival da Carne Suína

O evento conta com uma praça de alimentação repleta de pratos com carne de porco, indo desde torresmo de rolo, torresmo caipira, pernil, joelho de porco, defumados e linguiças, até sobremesas. O festival também terá programação de shows gratuitos de rock, country, flashback e muitos outros gêneros.

Quando Nesta quinta-feira (7), das 12h às 22h; sexta (8), das 17h às 22h; sábado (9), das 12h às 22h; e domingo (10), das 12h às 21h

Onde Praça Arautos da Paz, Vila Nogueira

É pago? A entrada é gratuita