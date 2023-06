Festa do Peão recomeça com estreia de Ana Castela

Ana Castela - Foto: Mauricio Antonio - Divulgação

O último final de semana da 35ª Festa do Peão de Americana tem início nesta sexta-feira (16) com a estreia da ‘boiadeira’ Ana Castela no palco do evento. No mesmo dia, a abertura da noite fica sob responsabilidade da dupla sertaneja Hugo e Guilherme.

Ana Castela virou um fenômeno nas redes sociais há pouco mais de um ano com a música Pipoco, uma parceria entre a boiadeira e a funkeira Melody. O sucesso marca o estilo presente nas canções de Ana, que mesclam diversos gêneros, como funk, pop, eletrônica, e adentra uma nova vertente do sertanejo, o agronejo, que exalta o setor do agronegócio.

A cantora é do interior do Mato Grosso do Sul, da cidade Amambai, e tem apenas 19 anos, mas já acumula sucessos como a música “Nosso Quadro”, que acumula 152 milhões de visualizações no YouTube. Nas redes sociais, ela já atingiu mais de 15 milhões de seguidores.

Em entrevista recente ao LIBERAL, a cantora revelou não conseguir assimilar os lugares para onde sua carreira a tem levado. “É uma das [festas] mais famosas do Brasil. Tocar em grandes eventos como esse sempre me deixa muito ansiosa, mas muito feliz de ver que a minha música está chegando a lugares que eu nunca imaginei”, disse.

Para a apresentação no rodeio, ela prometeu “Um show muito pra cima, modão, funk e de tudo um pouco”.

ABERTURA. A dupla Hugo e Guilherme abre os shows da segunda semana da festa. Com cerca de sete anos de estrada, ela acumula sucesso e fãs. O repertório conta com “Mal Feito”, canção em parceria com Marília Mendonça, com 263 milhões de visualizações no Youtube, e “Meu Número”, parceria com Jorge & Mateus.

Há três meses a dupla lançou o sexto DVD, “Original”, que reuniu 30 mil fãs em Cuiabá, no Mato Grosso. Na gravação estão 15 músicas, como o sucesso “Nem Que Seja Chorando”. Disponível há um mês no YouTube, já acumula 10 milhões de visualizações.

A dupla conta com mais de nove milhões de ouvintes mensais no Spotify e pouco mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais.