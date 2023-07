Festa do Bom Jesus tem programação musical eclética neste final de semana

A 13ª Festa do Bom Jesus retorna para a segunda semana de comemorações com uma programação musical eclética. Nesta sexta-feira (14), a animação do público fica para a moda sertaneja da dupla Jack e Willian, enquanto o sábado (15) será embalado pelo brega de Rodrigo José.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A dupla sobe ao palco da festa pela 5ª vez e garante um repertório repleto de clássicos sertanejos dos anos 80 e 90, como Milionário e José Rico, Chitãozinho e Xororó, João Paulo e Daniel, e Jean e Giovani. “Para a gente é um motivo de muita alegria, é uma confiança que o pessoal deposita no nosso trabalho, então é uma honra estar novamente no evento”, disse Willian.

A dupla sertaneja Jack e Willian será a atração desta sexta-feira – Foto: Divulgação

A dupla, formada pelo americanense Jack e pelo hortolandense Willian, já completa 11 anos de carreira, com três CDs lançados e sucessos como “Beijo de Café” e a música “Eu Bebo No Balcão”. Eles sobem ao palco às 19h30.

“O público pode esperar um repertório excelente, música boa e de qualidade, e também uma energia bem bacana. Esperamos que a festa esteja lotada e que o pessoal cante com a gente o show inteiro”, finalizou o cantor.

No sábado, o palco da Festa de Bom Jesus será tomado por Rodrigo José com sua “Big Band”, composta por trio de metais, backing vocal, saxofone, trompete e trombone. “O público pode esperar um grande show”, disse o cantor.

Rodrigo José apresentará seu repertório recheado de clássicos populares – Foto: Azael Build_Divulgação

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Os shows de Rodrigo são marcados por clássicos populares dos anos 1960 e 1970 da música brasileira em versões únicas criadas pelo artista, consideradas modernas e inusitadas por ele. Pensando em animar o público, o repertório passeia por sucessos que já estão gravados no subconsciente de todos.

“Os nossos shows nas festas do Bom Jesus são um encontro com os nossos amigos conterrâneos americanenses. Ter a oportunidade de fazer meu show em uma quermesse, que é uma situação bem familiar ao que eu prego muito nos meus clipes, na simplicidade da vida no interior, é para mim um motivo de muito orgulho”, disse o cantor.

Ele também apresenta ao público músicas autorais, como “Eu Te Amo”, que fez parte da trilha sonora de uma minissérie do Miguel Falabella, e “Volta Boa”, que também deu som a produções nacionais.

Rodrigo José sobe ao palco às 22h. “É um show para cantar junto e para curtir muito. O show é muito para cima”, disse.

Os shows não são as únicas atrações da festa. Durante as noites de festividade, que têm início sempre às 18h, acontecem rodadas de bingo com prêmios crescentes a cada partida. Também ocorre o tradicional sorteio de assados.

Confira os shows das próximas semanas: