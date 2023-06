Festa de Carioba terá final de semana sertanejo

Dupla Jack e Willian retoma a programação de shows nesta sexta-feira, que prossegue no sábado com cantor Yago Rocha

O último final de semana da Festa de São João Carioba, em Americana, será animado com dois shows sertanejos de artistas da região. A programação retorna nesta sexta-feira (23), com a dupla Jack e Willian, e segue no sábado (24), com o cantor Yago Rocha. O encerramento será no domingo (25) com show de prêmios.

O repertório da dupla Jack e Willian será eclético, trazendo desde clássicos, como “Boate Azul”, até músicas contemporâneas – Foto: Renan Henrique de Oliveira

Jack é de Americana e Willian de Hortolândia. Os dois completam 11 anos de parceria e três álbuns gravados. Intitulados “Dupla Revelação” do programa Terra da Padroeira, da TV Aparecida, em 2016, os artistas retornam pela quinta vez à Festa de Carioba.

“É uma honra a confiança que o pessoal depositou no nosso trabalho, pretendemos estender por muitos anos essa parceria”, disse o cantor Willian.

O repertório será eclético dentro do universo sertanejo, trazendo desde clássicos, como “Evidências” e “Boate Azul”, até músicas contemporâneas, como sucessos da dupla Jorge e Mateus, e Zé Neto e Cristiano.

Willian revelou que também serão apresentados alguns countrys, como Alan Jackson, e a música “Eu Bebo no Balcão”, um bolero puxado para modão com composição e produção do renomado Mestre Pinocchio. Também vão tocar a autoral “Beijo de Café”, uma música romântica dançante.

O cantor Yago Rocha, de Americana, apresentará canções do sertanejo atual e os “modões” que aquecem o coração do público – Foto: Divulgação

No sábado, o cantor Yago Rocha, de Americana, apresenta um repertório sertanejo atual, com artistas como Clayton e Romário, e os modões que aquecem o coração do público. O cantor se apresenta em Carioba pelo sexto ano, animando o público com os sucessos do gênero.

Na sexta-feira, a festa começa às 19h, e no sábado, a partir das 17h. Já no domingo, está marcado para iniciar às 11h30. O endereço é Rua da Igreja, número 1, bairro Carioba, em Americana.