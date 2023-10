Festa das Nações de Nova Odessa tem Sâmi Rico como atração principal regional

Filho do sertanejo José Rico se apresenta no sábado e vê oportunidade como sinal positivo sobre a carreira

O sertanejo Sâmi Rico é o único artista regional a se apresentar como atração principal na Festa das Nações de Nova Odessa, que tem início nesta sexta-feira (6). O convite foi recebido com felicidade pelo cantor, que encara a posição que recebeu no evento como um passo importante na carreira musical. “Mostra que estou no caminho certo”.

A tradicional festa acontece no largo da Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, e terá três dias de duração a partir de seu início. Sâmi se apresenta no sábado (7), às 21h, enquanto os shows principais de sexta e domingo são de Rionegro e Solimões e Paulo Ricardo, respectivamente.

Sâmi Rico é atração principal entre Rionegro e Solimões e Paulo Ricardo – Foto: Divulgação

“Ser atração principal para mim é um passo muito importante, ainda mais em um evento tão marcante para a cidade, que é a Festa das Nações”, disse o cantor ao LIBERAL. Na apresentação, Sâmi levará um repertório “completo”, com músicas atuais e do sertanejo tradicional, como canções do pai do cantor, o José Rico, da dupla com Milionário.

“Faça chuva, faça sol, será um dos melhores shows que eu já fiz, sem dúvida”, prometeu. O cantor leva consigo o plano de reverberar as músicas do pai ao decorrer da carreira e aponta que é fã incondicional da dupla que fez tanto sucesso.

Sâmi encara como uma missão o trabalho de levar o modão para as novas gerações, porque, apesar do tempo passar e os gostos mudarem, “o respeito pelo sertanejo tradicional nunca poderá acabar”.

“Nós cantores sertanejos estamos ‘bebendo a água do poço que eles cavaram lá atrás’, então a história deles tem que ser eternizada, não digo apenas do meu pai, mas também de todos que foram importantes para o crescimento da música sertaneja no Brasil”, disse.

Um dos nomes que impulsionaram o gênero no país, Rionegro e Solimões foram responsáveis por regravar “Solidão”, de Milionário e José Rico, há alguns anos. Sâmi aprecia o trabalho e pretende tentar encontrar a dupla, que tem apresentação marcada para o primeiro dia de evento.

“Tenho um carinho muito especial por Rionegro e Solimões. Lembro que a última vez que vi eles ainda era criancinha, tava do tamanho do Solimões ainda”, brincou.

Outras atrações

O evento ainda recebe apresentações ecléticas para completar a programação musical. Alguns nomes são Samba d’Aninha, que faz apresentação inédita com a Banda Municipal Profº Gunars Tiss no domingo. Neste dia o cantor, também acontece o show de Marco Bavini, filho de Sérgio Reis.

Atrações do rock e mpb também estarão presentes na festa. Legião Urbana Cover do Brasil sobe ao palco no sábado, enquanto no domingo, a Artéria Rock toma conta da animação.

Festa das Nações é evento tradicional em Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa

Veja o cardápio completo da Festa das Nações de Nova Odessa

A 35ª edição da Festa das Nações celebra a diversidade cultural e gastronômica de 11 países, representados por entidades de Nova Odessa. O evento tem início às 18h30 na sexta-feira, 18h no sábado e 12h no domingo, último dia de festa.

AAANO (Austrália)

Cebola australiana, wraps e doces variados

ABCL (Letônia)

Galeto (frango marinado assado), chucrute, picles, pão de centeio, molho branco, purê de batata, batata soté, espetinho de carne, frango, coração, suíno e mandioca, truta (peixe assado), gelado de frutas (suspiro, pedaços de frutas, sorvete de nata e cobertura), salda zupa (cozido de frutas servido gelado), pães caseiros, bolachas caseiras, porção de linguiça defumada, linguiça e carnes defumadas, lanche com linguiça defumada, bolos caseiros, torta de ricota, geleia caseira, carne suína defumada, file mignon suíno defumado, copa lombo suína, salame misto, salame suíno, costelinha suína defumada, mel, geleias, batata frita, batata frita espiral, porção de batata em molho, pão de alho, vinagrete

Avano (China)

Yakisoba, frango xadrez, yakimeshi, pastel, rolinho primavera, sushi e porção de tilápia, frutas carameladas

Apadano (Portugal)

Bacalhoada, bolinho de bacalhau, risoto de bacalhau, filé de merluza à parmegiana, porções de tilápia e batata, maçã do amor e morango com chocolate, batidas variadas, crepe suíço, lanche no tacho, escondidinho de bacalhau.

Apae (Itália)

Lasanha, nhoque, pizza, crepe suíço, batata frita, doces diversos, morango no palito

Casa Mais (Havaí)

Comidas típicas (poke), açaí, abacaxi havaiano, refrigerantes, sucos, cervejas, água e sorvetes

Geriátrica (Brasil)

Frango atropelado, tapioca, acarajé, lanche de pernil e calabresa, espetinhos, café e batidas

Lions (Estados Unidos)

Costelinha com molho barbecue, arroz e batata, lanches de hambúrguer e cachorro quente

SOS (México)

Comidas típicas (taco, tortilha, nachos), produtos de milho, lanches e espetinhos, churros, paleta mexicana (picolé) e batidas

Kaydi (árabe)

Esfirra aberta, doce e salgada, refrigerantes e sucos

Rotary (Alemanha)

Salsichão, joelho de porco, bisteca, salada de batata, porqueta, chope, chucrute e sobremesa