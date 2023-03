Vocalista do Teatro Mágico estará na Estação Cultural de Nova Odessa na segunda-feira (13)

Vocalista do Teatro Mágico, o músico, compositor e poeta Fernando Anitelli participa da Parada Poética em Nova Odessa na noite de segunda-feira (13). A edição celebra os 10 anos do sarau na cidade. O evento acontece na Estação Ferroviária, a partir das 19h, com entrada gratuita.

Fernando Anitelli é idealizador do Teatro Mágico, que mistura música, circo, teatro e poesia. Com 20 anos de estrada, o grupo lançou no ano passado “Luzente”, sexto álbum de estúdio da banda.

Fernando Anitelli participa do evento na segunda-feira – Foto: Divulgação

O músico é parceiro de longa data da Parada Poética e, em dezembro, o Teatro Mágico fez um show gratuito em Hortolândia, dentro do sarau.

Além de assistir às declamações de Fernando Anitelli na segunda-feira, o público também poderá usar o microfone para declamar poesias.

SARAU

Nascida como sarau em um bar, a Parada Poética se consolidou na Estação Ferroviária de Nova Odessa. Porém, desde sua criação, em 2013, se espalhou para outras cidades e rompeu fronteiras, participando de eventos como a Bienal do Livro, a Arte da Palavra (SESC) e a FLUP (Feira Literária das Periferias). O projeto já trouxe para a região nomes como Sérgio Vaz, Arnaldo Antunes, Emicida e Roberta Estrela D’Alva.

Idealizada pelo professor e músico Renan Inquérito, a Parada Poética conta com parceria do Dj Viny Blanco, do designer Pepê Ferreira e dos administradores Lucas Zaramelo e Eddy Oliveira.

“Para a equipe da Parada Poética, agentes da difusão cultural em um ambiente tão democrático, onde é oportunizada a experiência de compartilhar ideias e sentimentos através da arte, é uma grande alegria ter ajudado a escrever essa história. Para os milhares de participantes dessa caminhada, um agradecimento. E àqueles que ainda irão ou continuarão fazendo parte desse processo, uma certeza: a parada não para”, declarou a organização do sarau.