Férias no cinema: filmes que estão em cartaz na região

As férias chegaram. Uma opção de lazer é ir aos cinemas e curtir os filmes que estão em cartaz. São opções infantis, nostálgicas e de humor. Confira!

Wonka

O filme musical “Wonka” é um prequel (sequência com enredo que antecede outro longa metragem) do clássico “A Fantástica Fábrica de Chocolates”. A história acompanha a trajetória de Willy Wonka que, ainda jovem, sonhava em ter sua própria chocolateria. Nessa aventura musical, o já conhecido personagem, interpretado por Timothée Chalamet, vai à capital do chocolate com quase nenhum tostão no bolso para tentar a carreira de chocolatier. Por lá ele terá que “derrubar” um cartel de chocolates que domina as vendas e se livrar de uma dívida um tanto injusta. Para isso, ele terá a ajuda de alguns amigos e da criatura Oompa-Loompa.

Minha Irmã e Eu

No longa, Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, vivem as irmãs Mirian e Mirelly, respectivamente, que nasceram em Rio Verde, no interior de Goiás. Elas não realizaram o sonho da mãe, Dona Márcia, de se tornarem uma dupla sertaneja e seguiram caminhos opostos na vida.

Mirian nunca saiu da cidade natal e se acostumou à rotina pacata do interior. Ela vive em função dos cuidados com a família – o marido Jayme, os filhos Jayme Júnior e Marcelly, e a mãe. Já Mirelly, ostenta uma vida glamurosa nas redes sociais ao lado de amigos famosos, como Lázaro Ramos e Iza. Mas, na verdade, ela esconde que está com todas as contas atrasadas, vive em um conjugado apertado e trabalha como cuidadora dos animais de estimação das celebridades.

Trolls 3 – Juntos Novamente

Depois de dois filmes de amizade verdadeira e paquera implacável, Poppy e Tronco agora são oficialmente, finalmente, um casal. Em “Trolls 3 – Juntos Novamente”, à medida que se aproximam, Poppy descobre que Tronco tem um passado secreto. Ele já fez parte do fenômeno de boyband favorito dela, BroZone, com seus quatro irmãos: Floyd, John Dory, Spruce e Clay. Tronco e Poppy embarcam em uma jornada angustiante e emocionante para reunir os outros irmãos e resgatar Floyd – sequestrado por nefastos vilões musicais – de um destino ainda pior do que a obscuridade da cultura pop.

Anna Kendrick e Justin Timberlake retornam nas vozes originais e Jullie e Hugo Bonemer nas vozes brasileiras, para o novo capítulo da franquia musical de grande sucesso da DreamWorks Animation.

Aquaman 2: O Reino Perdido

O rei de Atlântida, Aquaman, ou Arthur Curry, está em uma nova fase de sua vida: marido e pai. Mas quem não seguiu em frente foi o seu rival, o Arraia Negra, ou David Kane. No primeiro filme do longa, o super vilão falhou em derrotar o Aquaman e agora, ainda impulsionado pela vontade de vingar a morte do próprio pai, não irá parar até derrubar seu rival de uma vez por todas e para sempre. Tudo que o rei de Atlântida mais ama também está em jogo, além do planeta.

Desta vez, Arraia está mais perigoso do que nunca, exercendo o poder do mítico Tridente Preto, que libera uma força antiga e malévola.