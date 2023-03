Fenômeno asiático desafia perspectivas dominantes, defende especialista

A onda coreana é um fenômeno global que desafia as perspectivas dominantes dos Estados Unidos e Europa. Ela também pode ser encarada como um sintoma para perceber mudanças que podem acontecer nos próximos anos. A análise é de Daniela Mazur, doutoranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFF (Universidade Federal Fluminense), que se dedica a estudar o movimento.

Análise é de Daniela Mazur, doutoranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFF – Foto: Gabriel Demartine

“A onda coreana coloca em destaque um fenômeno cultural amarelo, leste-asiático, não ocidental e de um país que pertence à periferia global. Para mim, isso já é suficiente para lembrar a todos a importância de observar essa ascensão da onda coreana como fenômeno global”, defendeu a especialista em entrevista ao LIBERAL.

A série Retaliação está disponível no catálogo da Netflix – Foto: Divulgação

Ela explicou que o fenômeno não foi um “milagre” e que remonta à década de 1990. O país viveu um século XX repleto de problemas, como colonizações, invasões e a divisão entre Coreia do Sul e do Norte. Contudo, a partir da década de 1970 houve um crescimento econômico, interrompido por uma intensa crise que afetou todo o leste asiático em 1997.

O país até então possuía uma produção cultural local, mas ainda era muito dependente de importar conteúdos. O governo decidiu na década de 1990 investir nos produtos culturais seguindo uma lógica industrial, tanto para economizar com as importações quanto para fortalecimento da cultura local.

A princípio, o objetivo foi atender à demanda local e quem sabe exportar para alguns vizinhos. Isso de fato aconteceu, ajudado pelo preço mais baixo em relação às produções dominantes na região, como Japão e Hong Kong.

Contudo, com o passar dos anos, essa indústria cultural foi se fortalecendo e se tornou de fato uma onda com dimensão inicialmente continental, e depois global. “Ela tem a característica de ser um fenômeno em várias vertentes. Então um drama coreano exibido em outro país levava a produção televisiva, mas também as músicas, a comida”, exemplificou Daniela.

A especialista pondera que, assim como qualquer outra indústria cultural capitalista, como Hollywood, a onda coreana também tem seus problemas. Mas que ela traz para uma posição de destaque um país que fica na periferia global.

“Esse processo da Coreia do Sul conseguiu chegar a diferentes países, criar vínculos e lógicas de consumos que não estavam estruturadas anteriormente. A gente percebe uma movimentação muito cara e importante para entender como nossa ordem global está em mudança e como ela é complexa”, defende a especialista.

Cultura coreana: por onde começar?