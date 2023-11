Feira Literária e Artística de Americana acontece neste fim de semana

A terceira edição da Flaam (Feira Literária e Artística de Americana) será realizada neste sábado e domingo (19). Considerado uma das maiores festas literárias da região, o evento reúne mais de 285 atrações, entre elas a participação da professora Vera Eunice de Jesus.

O evento, que reúne várias expressões artísticas, tem início às 17h30 de deste sábado e às 9h30 no domingo. Com entrada gratuita, a feira tem apoio do SESI e se instala pela primeira vez na unidade 422, localizada na Rua Ângelo Ortolan, no Machadinho.

Evento reúne diferentes expressões artísticas em um só lugar – Foto: Divulgação

Nesta edição, são 92 escritores participantes, 29 artistas visuais, 65 artesãos, entre outros expositores. Também haverá apresentações de palco, envolvendo corais, músicos independentes, grupos teatrais, dança, lançamentos de livros e muito mais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O principal objetivo da Flaam é se tornar referência para artistas independentes para eles terem um espaço para mostrar sua arte”, disse Juliano Schiavo, que organiza a feira junto a Márcia Tomiyama.

Durante a programação, a feira homenageia o poeta Jota de Oliveira e promove a premiação do Concurso Literário da Flaam – Prêmio Magali Berggren Comelato, que envolveu a participação de estudantes com produções literárias. Também haverá a presença da Professora Vera Eunice, filha de Carolina Maria de Jesus (1914 – 1977), escritora do clássico “Quarto de Despejo” .

“Quanto à presença dela, nos sentimos honrados pela figura que ela representa por ser filha de uma das mais conhecidas escritoras negras do Brasil, que fez história e deixou marcas na literatura”, disse Juliano.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Vera Eunice participa da contação de história sobre Carolina Maria de Jesus no domingo, comandada por Vanessa Aranha na área externa do evento, às 15h. Também acontece uma roda de conversa entre ela e a professora doutora Maria Nilda Mota, conhecida como Poeta Dinha, que será mediada pelo poeta e professor Milton Sankofa.

Em seguida, Vera participa de uma sessão de autógrafos junto com Dinha no stand da Mostra Carolina Maria de Jesus. Maria Nilda traz seu relançamento “De passagem mas não a passeio”, e foi responsável, junto a Raffaella Fernandez, por publicar um livro póstumo de Carolina, o “Onde estaes, Felicidade”. Juntas, elas carregam o papel de preservar a obra da escritora já falecida.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Não é fácil preservar sua memória. Houve um período em que ela foi esquecida devido à ditadura militar no Brasil e Carolina chegou a ser proibida em Portugal. Preservar sua memória contribui para manter viva a luta de tantas Carolinas, além de sua obra ser carregada da força da dimensão humana”, disse Sankofa, um dos responsáveis por trazer a filha da escritora à feira.

A vinda de Vera conversa também com o mês da Consciência Negra, marcado pelo feriado da próxima segunda-feira (20). “Contribui para manter uma chama protagonista da labuta de negros e negras neste país, bem como para todas as pessoas que estão na luta por transfornar a sociedade brasileira mais respirável”, disse Sankofa.

Mais atrações

Além de toda a programação cultural, a Flaam conta com praça de alimentação com variados pratos, desde cachorro-quente, refrigerante, chopp, opções veganas, a acarajé e sobremesas geladas, como milk-shake, açaí e raspadinha de gelo.

O evento também encoraja que o público colabore com a doação de ração para gato ou cachorro, materiais de limpeza e jornais, que serão destinados à ONG Anjos Peludos.