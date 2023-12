Feira geek em São Paulo atrai moradores da região

A capital paulista se tornou o maior reduto de cultura pop do mundo nos últimos dias. A CCXP (Comic Con Experience) está instalada na cidade desde quinta-feira e tem atraído uma legião de fãs de games, séries, filmes e quadrinhos de todo o Brasil, incluindo da região de Americana.

O evento, assim como o próprio nome diz, é uma verdadeira experiência para o público consumidor do universo da cultura pop. A CCXP proporciona uma imersão completa, levando em primeira mão novidades sobre cinema, séries e o universo geek em um geral.

Jornalista barbarense Daniela Bin tem memórias afetivas que envolvem o universo da CCXP – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Além disso, a CCXP se tornou um ponto de encontro, onde os fãs do universo pop vão para fazer cosplay (se fantasiar como personagens), comprar itens colecionáveis, participar de campeonatos de games e ter a oportunidade de ver seus atores favoritos de Hollywood.

“O que mais me atrai são os painéis da HBO, Netflix, inclusive da Amazon”, disse o supervisor de vendas Jefferson Micael Ribeiro Silva, 23, de Americana. Ele estará na feira neste sábado, mas essa não é a primeira vez que ele marca presença no evento, no qual já esteve em 2017 e 2022.

As expectativas do supervisor são grandes. “Espero que seja surpreendente, que me motive ainda mais do que ano passado, ano que eu me lembro com muito carinho e com amor no coração. Foi uma experiência muito épica.” Na ocasião, ele viu o ator Keanu Reeves.

Jefferson aponta que o evento é voltado para todos os públicos e idades, e usa o próprio pai, que não tem o costume de acompanhar séries e filmes, como exemplo. Ao acompanhá-lo no evento, o pai acabou se apaixonando pelo clima que existe dentro da CCXP.

“A cultura geek faz parte da minha vida desde sempre, com filmes, séries, livros e mangás”, disse a jornalista barbarense Daniela Bin, 33, que também vai ao evento neste sábado. A CCXP ativa sua memória afetiva. Ela se lembra do pai comprando mangás da Sakura para ela na banca de jornal. “Tenho até hoje a coleção completa guardada.”

Daniela tem coleção de mangás e já esteve outras vezes no evento de cultura pop – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ela estará acompanhada de um casal de amigos. Eles vão comemorar os 15 anos de amizade do grupo “em meio aos filmes, séries e jogos que marcaram nossa história”, segundo Daniela.

Conexão do público com a CCXP

“A cultura pop é a manifestação artística e a representação de tensões sociais”, disse Luiz Menezes, fundador da Trope, consultoria de geração Z. De acordo com o especialista, a CCXP consegue reunir diferentes territórios de consumo de modo a gerar pertencimento às gerações ali presentes. O evento é majoritariamente frequentado pelas gerações Z (nascidos entre 1995 e 2010) e millennials (1980 a 1994).

Ele aponta que, ansiosos para estarem por dentro de tudo que será anunciado, a geração Z vê uma oportunidade de conexão com seus artistas favoritos, ou entre os integrantes das subculturas chamadas de fandoms, composta por fãs de uma mesma série ou filme, por exemplo.

“É o momento de poderem abertamente, e em público, demonstrarem suas paixões e reforçarem a autenticidade.”

Obra de morador de Americana estará na CCXP

O designer gráfico Valmir Massafera, de Americana, está com uma criação exposta no Artists’ Valley nesta edição da CCXP. A área é reservada para cartunistas e quadrinistas, e a “shadowbox” de Valmir estará na mesa de um dos mais conhecidos chargistas do Brasil, o Angeli.

Shadowbox, criação de Valmir, tem camadas de figuras iluminadas por LED – Foto: Valmir Massafera

“Ver o quadro na CCXP é quase que uma fantasia para mim, parece ficção, porque a feira é a minha bolha, como se fosse aquele pequeno momento do ano que eu realmente estou em volta de pessoas que realmente entendem como funciona o meu mundo”, disse Massafera.

A shadowbox é uma “linguagem realista do design”. Os objetos do quadro são divididos em camadas de papel, criando uma hierarquia visual e dando significado e foco para as mesmas. Essas figuras são iluminadas com luzes de LED.