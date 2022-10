Feira de artesanato Ameriart terá atrações para crianças na Estação Cultura

Evento trará brincadeiras com pula-pula, casinha de bolinhas, além de brindes e sorteios

A próxima edição da feira de artesanato Ameriart, marcada para este sábado (08), na Estação Cultura, será especial em comemoração ao Dia das Crianças. A feira trará brincadeiras com pula-pula, casinha de bolinhas, além de brindes e sorteios. O evento acontece das 9h às 14h, com entrada gratuita.

Opções de presentes e brinquedos para o Dia das Crianças também estarão expostos pelos artesãos participantes. Americana tem cerca de 130 artesãos cadastrados e que se revezam para expor mensalmente na feira, organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Americana, por meio da Unidade de Turismo.

Feira reúne artesãos na Estação Cultura – Foto: Divulgação

“Preparamos uma edição especial da feira voltada para as crianças e os pais e responsáveis poderão apreciar os produtos expostos enquanto seus filhos se divertem com as brincadeiras propostas para a data”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A diretora de Turismo, Roseli dos Santos, destacou o papel do artesanato para a expressão cultural. “O artesanato retrata a diversidade cultural e natural da região onde está inserido, marcando a identidade do seu povo”, disse.