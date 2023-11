Feira das Nações de Santa Bárbara espera receber até 30 mil pessoas

Maior movimento de pessoas é esperado para o fim de semana, com ênfase no sábado - Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste

A 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste começa nesta sexta-feira (10) com a expectativa de receber até 30 mil pessoas de público durante os três dias de realização. O evento é gratuito e reúne uma programação completa de intervenções artísticas e apresentações, com shows de Dudu Nobre, Melim e da dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo.

A feira começa a partir das 19h no Complexo Usina Santa Bárbara, e percorre o sábado e domingo (12). De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, a organização espera receber um público entre 25 e 30 mil pessoas. “Mas é expectativa, afinal o Rock Fest superou a previsão e a Feira das Nações pode superar também”.

A festa, que comemora a cultura de diversas nações do mundo, optou por apostar em uma programação eclética de shows, que vai levar ao palco principal samba, pop reggae e sertanejo, consecutivamente em cada um dos dias. A escolha das atrações principais, de acordo com o secretário, foi pensada para diversificar os gêneros dos outros eventos realizados pela cidade.

“Pensando em atender outros públicos, nós escolhemos então três gêneros diferentes. Ainda assim, na programação dos demais palcos, a gente tem o pop rock e o forró, que também fazem parte da programação”, disse.

As atrações da Feira das Nações são diversificadas e a programação conta com show do trio Melim, que anunciou a separação recentemente – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

Ao todo, o evento terá quatro palcos, o “Tradições”, localizado dentro do galpão; “Culturas”, em frente à praça de alimentação; e, como novidade deste ano, o “Armazém das Artes”, que recebe apresentações de teatro.

As atrações principais sobem no palco “Nações”. O primeiro dia recebe o sambista Dudu Nobre, que tem o início do show programado para às 22h. No sábado, é a vez do trio Melim, que deve começar a apresentação também às 22h, e, encerrando o evento no domingo, a dupla Maria Cecília e Rodolfo, às 21h.

Apesar de aguardarem um público diversificado e com revezamento de visitantes pelo recinto, o maior movimento de pessoas é esperado para o fim de semana, com ênfase no sábado pelo anúncio da separação do grupo Melim feito na semana passada.

O trio cumprirá a agenda de shows até o fim deste ano e, de acordo com a programação oficial do grupo, a apresentação em Santa Bárbara antecede os últimos quatro shows do Melim e será a última no interior de São Paulo. A performance na Festa das Nações é a única com entrada gratuita para o público.

31ª Festa das Nações de Santa Bárbara d’Oeste