Feira cultural do Cijop acontece neste sábado

A feira Cultural do Cijop (Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva) será realizada neste sábado (21), das 9h às 12h, em Americana, com exposição do projeto “Identidade e meio ambiente”. O evento é aberto ao público e a entrada será pela Rua México, 687 – Frezzarin.

A exposição será montada nas salas de aula e no corredor da associação. Com as crianças de 4 e 5 anos, foram desenvolvidos trabalhos sobre o meio ambiente, focando na poluição ambiental, coleta seletiva e importância das árvores e da água.

“A gente trabalhou diversos assuntos sobre o meio ambiente, a coleta seletiva, explicamos para eles qual a cor de cada lixeira e o lixo ideal em cada uma, fizemos uma árvore representando o que é vida e todo aqui tem o dedinho deles”, conta a professora Karen Araújo, professora da Educação Infantil.

A exposição conta com uma representação de um rio sujo e contaminado e ao lado um rio limpo, bem cuidado e com animais, todos feitos com materiais recicláveis. Além disso, os alunos desenvolveram com suas famílias brinquedos recicláveis e plantaram alpiste em vasos de garrafas pet decorados, que também estarão expostos.

Os alunos de 2 e 3 anos ficaram responsáveis pelo projeto “Identidade”, para auxiliar as crianças a compreenderem a importância de criar autonomia e sua própria identidade, mostrando que ninguém é igual a ninguém, mas todos merecem respeito. O trabalho foi desenvolvido com as crianças por meio de brincadeiras, interações sociais e vivências em diferentes situações.

Crianças de 2 a 5 anos desenvolveram os trabalhos que compõem a exposição – Foto: Leonardo Matos

Nas salas foram expostas atividades como “minha altura”, com o objetivo de ajudar as crianças a se familiarizarem com o próprio corpo; “árvore da família”, com fotos das crianças com as famílias; “qual a primeira letra do meu nome?”, para as crianças se familiarizarem com as letras do próprio nome e “quando eu era bebê”, onde foram expostas fotos das crianças e as roupas que elas usaram quando eram pequenas, para elas conhecerem sua história e valorizarem suas origens.

