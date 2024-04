Feira Cultural Afro-Dessa será realizada neste domingo em Nova Odessa

A Feira Cultural “Afro-Dessa” 2024 será realizada neste domingo (7), das 12h às 20h, em Nova Odessa. A edição deste ano traz 20 expositores, todos empreendedores pretos. A programação tem ainda atrações musicais, beleza, moda, dança, arte e gastronomia.

O encontro de artes e cultura preta será realizado novamente no espaço da Feira Livre do Centro de Nova Odessa, na Rua Anchieta, ao lado da Escola Estadual Dr. João Thienne. A entrada será a doação de 1kg de alimento não perecível em prol de famílias carentes do município.

Segundo a realizadora, Silvia Cristina da Cruz Aguiar, a Feira Cultural “Afro-Dessa” tem o objetivo de promover o empreendedorismo negro e valorizar a Cultura Afro, mostrando costumes, danças, músicas, moda, arte, gastronomia, beleza, acessórios e muito mais.

“A Feira Cultural Afro-Dessa é um espaço para valorização dos empreendedores negros. Muitas vezes, esses profissionais enfrentam dificuldades para divulgar seus produtos e fazer vendas online”, disse.

De acordo com Silvia, a feira é “uma excelente” oportunidade para que esses empreendedores possam se destacar, divulgar suas marcas e vender seus produtos.

A programação artística do evento tem início às 12h30, com a apresentação do Estúdio de Dança Vivi Azanha. Às 13h, tem Lavi Voz e Violão, que será seguido do DJ Smach, às 13h30.

Logo após, às 14h45, é a vez da capoeira do Berimbau de Ouro do Mestre Tonho. Às 14h45 se apresenta a cantora Odara Raquel, seguida pelo MC Punka.

A partir das 15h45, sobe ao palco o reggae de Cido Granjah e DJ Alan Vibration, seguidos por Carlão Dus Dreads e Amigos do Flashback. Os participantes do Concurso Beleza Negra 2023 desfilam às 18h, com show de encerramento a partir das 19h.

Como nas edições anteriores do encontro cultural, a organização ressalta que não será permitida a entrada com camisetas de times e torcidas de futebol ou de “quebrada”.

O evento tem apoio da Prefeitura de Nova Odessa, através do Departamento de Cultura e Turismo e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, e realização de Silvia Cristina da Cruz Aguiar.