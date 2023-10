Feira CultuArte da Apae expõe trabalhos artísticos de alunos

Com o tema “Os cientistas e as grandes descobertas”, evento acontece nesta quinta e sexta-feira

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana realiza a “III Feira CultuArte” nesta quinta (5) e sexta-feira (6). Os trabalhos expostos são produções dos alunos da instituição e têm como tema “Os cientistas e as grandes descobertas”. A visitação será das 8h às 11h e das 13h às 16h em ambos os dias, na sede da Apae, no bairro Parque Residencial Nardini.

As produções expostas vão desde maquetes e pinturas a fotografias, mostrando ao público o aprendizado que receberam sobre oito personalidades e suas contribuições à humanidade. Entre os estudiosos representados estão Alexandre Gran Bell e Melita Bents, Siegfried Adler, Philco Farnsworth e Estácio de Sá.

Feira expões trabalhos artísticos realizados por alunos da Apae – Foto: Claudeci Junior/LIBERAL

A confecção da feira se deu no início do segundo bimestre de aulas, quando a parte teórica foi apresentada aos alunos e, desta forma, puderam descobrir com quais personalidades gostariam de trabalhar. O projeto foi realizado com supervisão da professora de arte da Apae.

“Na CultuArte é exposto o que eles viram, o que eles conversaram, o que trabalharam e aprenderam”, explicou a coordenadora pedagógica, Giovana Rodrigues Pereira.

De acordo com a instituição, a feira busca estimular os alunos, despertando o interesse pelo aprendizado, refletir sobre as descobertas e conhecimentos que os cientistas deixaram para a humanidade e proporcionar um momento de vivência entre a Cultura e a Arte.

Alunos estudaram oito cientistas e descobertas que fizeram – Foto: Claudeci Junior/LIBERAL

A produção da CultArte foi uma maneira de proporcionar aos alunos o experimento de diferentes formas de expressão artística, fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.

Segundo a coordenadora, os alunos ficam alegres em poder expor os trabalhos desenvolvidos. “É possível ver através do comportamento deles e até mesmo do olhar, a felicidade que eles têm em falar para a comunidade e até mesmo para as famílias o que eles fizeram em sala de aula”.

Para ela, a visitação da feira é uma forma de mostrar a autonomia e a capacidade destes alunos em desenvolver a aprendizagem.

“É também uma maneira de enfatizarmos o trabalho da escola. Somos uma escola de educação especializada que tem os mesmos conteúdos de uma escola regular, porém adaptados para a necessidade dos nossos alunos”, disse.