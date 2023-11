Feca retorna após três anos de pausa com shows de Tuatha de Danann e Tiê

O Feca (Festival Estudantil da Canção) está de volta e já tem data para acontecer: 25 e 26 de novembro. O evento, tradicional em Americana, ficou parado por três anos em decorrência da pandemia da Covid-19 e retorna neste ano com apresentações de 20 grupos e shows da banda Tuatha de Danann e da cantora Tiê.

O festival completa o 39º ano incentivando a cena autoral entre estudantes e músicos da região e do Brasil afora. A edição vai ser realizada no Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso), na Rua Major Rehder, 650, no Centro. A abertura do portão será às 14h tanto no sábado quanto no domingo, e os shows principais estão marcados para o encerramento de cada um dos dias.

Geraldo Basanella idealizou o FECA como forma de fomentar a cena musical autoral entre estudantes e jovens – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Este festival tem por objetivo integrar estudantes e os jovens através da música e promover a criatividade na construção da letra, da melodia e dos arranjos”, disse Geraldo Basanella, organizador e idealizador do evento.

O Feca surgiu em 1985 dentro da Escola Estadual Dr. Heitor Penteado, onde Basanella lecionava, e que, de acordo com ele, era um “centro de produção de novos projetos”. Focado inicialmente no ambiente estudantil, o evento tomou grandes proporções e começou a abrir portas para bandas de fora, mas nunca tirou do foco a oportunidade para os estudantes.

Dos 20 grupos que se apresentam neste ano, 10 são de escolas de Americana, Hortolândia, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. “É para movimentar os alunos e ao mesmo tempo para eles produzirem letras de músicas engajadas, históricas, do jeito que acharem melhor, contanto que fizessem músicas originais”.

O público é atraído com os shows considerados “principais” e os grupos autorais ganham visibilidade. Nesta edição, as bandas integrarão a programação anterior aos shows da banda de folk metal Tuatha de Danann, que convida o grupo Xfears, no sábado, e da apresentação de Tiê, no domingo.

SELEÇÃO. As escolas receberam convites presenciais do organizador para a participação no Feca durante o segundo semestre, no que Basanella denomina como uma “engrenagem cultural de produção”.

As visitas, na verdade, aconteceram com o intuito de premiar os vencedores do “Salão do Humor de Americana”, outro evento que ele realiza. Nessa oportunidade, Geraldo conversou com coordenadores e professores e fez o convite. Com isso, os grupos se inscrevem e passam por uma seleção para participarem do festival.

Festival americanense virou referência nacional

Em poucos anos de Feca, o festival se tornou referência nacional no âmbito da música autoral. Grupos do Rio Grande do Sul ao Acre vinham a Americana para participarem. As viagens de estudantes para o festival chegavam a ser custeadas pelas cidades natais só para os jovens terem a oportunidade de tocar no evento.

“Passou a ser um grande festival com grandes shows. Vieram muitos [musicistas], como o Kiko Loureiro, Celso Pixinga e o próprio Pepeu Gomes”, contou Basanella. Grupos como Tijuana, Golpe de Estado, Sepultura e a cantora Pitty já tocaram no Feca.

O festival, de acordo com o idealizador, foi palco de revelações no mundo da música. Um exemplo é Kiko Shred, guitarrista da banda VIPER.

Festival Estudantil da Canção