‘Fantasma da Roça’ faz nova temporada no Fábrica das Artes

Produção estava prevista para 2020, mas foi adiada pela pandemia e só retornou em 2021, com os ingressos rapidamente esgotados

O espetáculo “Fantasma da Roça”, do GTT – Grupo Teatral Talento, faz nova temporada no Fábrica das Artes em junho. Estão previstas apresentações nos dias 4, 5, 11 e 12, às 20h nos sábados e 19h nos domingos. Os ingressos são limitados e já estão à venda.

A montagem comemora os 20 anos do Fábrica das Artes os 25 anos da companhia, que é mantenedora do espaço cultural. A produção estava prevista para 2020, mas foi adiada pela pandemia e só retornou em 2021, com os ingressos rapidamente esgotados. Este ano, o espetáculo já foi apresentado gratuitamente para alunos de escolas da rede estadual da região, e retorna agora para essa nova temporada no espaço cultural.

O espetáculo conta a história de Babussa, neta do coronel Braulio que faz uma simpatia para se casar. Mas Braulio, descontente com o namoro da neta, ordena que dois empregados da fazenda vigiem a moça, e as peripécias da dupla garantem muitos momentos hilários.

“Fantasma da Roça” é uma releitura de uma peça de 1997, chamada “Atrapalhando os Atrapalhados”, um dos maiores sucessos de público do GTT. A peça teve uma segunda versão em 2003, com a qual conquistou o prêmio de melhor ator coadjuvante e indicação de melhor texto original no Festival de Teatro de Santa Bárbara d’Oeste em 2003.

Espetáculo “O Fantasma da Roça” – Foto: Divulgação

A escolha pelo texto para comemorar o aniversário da companhia e do Fábrica atende a dois objetivos. O primeiro é o retorno ao passado com um espetáculo de sucesso, e o segundo trazer uma comédia.

“Queríamos voltar ao palco com algo leve, descontraído, divertido, que fizesse o público esquecer por uma hora toda a tristeza e angústia provocada pela pandemia”, revelou Carlos Justi, autor e diretor do espetáculo.

A peça foi parcialmente custeada com recursos da Lei Aldir Blanc. Os ingressos custam R$ 15 (meia-entrada), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (no dia da apresentação). A compra pode ser feita através do WhatsApp (19) 98838-1990.