Famam comemora 20 anos com exposição em Santa Bárbara 

Abertura será nesta quarta-feira, às 19h, no Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini”; entrada é gratuita

Duas décadas de ritmo, harmonia, paixão e amizade. As notas musicais e marchas dos 20 anos da Famam (Fanfarra Projeto Amigos da Música) de Santa Bárbara d’Oeste se tornaram uma exposição com a trajetória do grupo.

A paixão compartilhada pela música de alunos e amigos e a vontade de fazer história poderão ser conferidas em fotografias históricas, uniformes e instrumentos musicais. A abertura da exposição será nesta quarta-feira (10), às 19h, no Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini”. A entrada é gratuita.

Exposição reconta a trajetória da Famam – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Os painéis trarão um breve histórico do grupo, dados sobre a composição dos instrumentos de sopro de metal e percussão, e informações sobre o fundador.

Além disso, fotografias históricas dos ensaios e apresentações, e uma lista de premiações com 32 títulos em importantes competições da categoria também compõem a mostra.

Segundo o fundador e maestro da Famam, antigamente intitulada “Fanfarra Amigos”, Paulo Henrique Caetano da Silva, a mostra é uma viagem através do tempo e mergulha nas memórias, conquistas e impactos cultural e social que a fanfarra causa desde o seu surgimento no cenário musical local e nacional.

“Cada relíquia carrega consigo não apenas o valor histórico, mas também as histórias e memórias de todos que participaram dessa jornada musical e testemunharam os momentos de glória, os desafios superados e as alegrias dessa comunidade dedicada à música”, contou.

O maestro aponta que o objetivo da exposição que remonta à história do grupo é repartir com o público a importância do projeto, que está além da educação musical, mas que também envolve a parte social através da interação dos alunos e integrantes.

“Essa exposição mostra um pouco além dos instrumentos musicais”, disse. Na quarta-feira, abertura da exposição, o grupo realiza um concerto que apresentará um repertório com músicas que marcaram os seus 20 anos de história.

“Que esses objetos possam não apenas contar a nossa história, mas também inspirar as futuras gerações a continuarem honrando seu legado com paixão e dedicação”, disse Paulo.

Após a cerimônia de abertura, a visitação seguirá até o dia 10 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O Centro de Memórias está localizado na Rua João Lino, 362, no Centro.

História da Famam

Há duas décadas, fundada pelo maestro Paulo Caetano, com um grupo de alunos e amigos, surgiu a “Famam – Fanfarra Amigos”. Ao longo dos anos, o grupo acumulou 32 títulos.

Em nova formação, grupo se tornou uma banda marcial – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

A partir de 2008, tornou-se uma associação com o nome de Famam – Fanfarra Projeto Amigos da Música. Mais de 600 jovens passaram pela fanfarra ao longo de duas décadas. Hoje, em sua nova formação, tornou-se uma banda marcial.

Exposição dos 20 anos da FAMAM

Abertura: quarta-feira (10), às 19h

Visitação: 11 de abril a 10 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Local: Centro de Memórias (Rua João Lino, 362 – Centro)

Entrada: gratuita