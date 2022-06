‘Faço da Minha (nossa) luta, poesia’ fala sobre ser artista, mulher e negra no País

Os enfrentamentos que envolvem ser artista, negra e mulher no Brasil inspiram os textos do livreto “Faço da Minha (nossa) luta, poesia”, publicação independente da barbarense Júlia Motta, lançada em maio. O projeto gráfico foi desenvolvido pela própria autora.

A obra reúne 14 poesias escritas a partir de 2019 e inspiradas nas vivências de Júlia. “A luta pela minha existência é necessária e urgente, assim defino luta como verbo e compromisso, justamente por precisar de ações efetivas. Nunca limitei ou pensei em resumir as minhas narrativas, portanto as faço em versos. Trago uma visão jamais romantizada de como é ser artista, mulher e negra no Brasil”, disse a artista.

Definindo-se como “poeta marginal”, a escritora Júlia Motta busca reinventar o termo pejorativo busca reinventar o termo pejorativo – Foto: Divulgação

Poeta e escritora independente, ela é monitora cultural pela Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro, em Americana. Também idealizou os projetos de incentivo à leitura e escrita “Versos de Resistência” e “Sonhar com as mãos”. Estudante de pedagogia, ela pesquisa as relações raciais dentro da educação, promovendo visitas em escolas, saraus, Slam e apresentações culturais diversas.

É essa bagagem de lutas que deu início às poesias agora publicadas. “O ponto de partida da minha poesia nasce do incômodo e necessidade, assim convido o público a atravessar as minhas escrevivências. Construindo um espaço de narrativa protagonista, estou preocupada que a poesia atinja, atenda e abrace outros corpos em constantes manifestos”, disse a escritora.

Definindo-se como “poeta marginal”, Júlia busca reinventar o termo pejorativo. “Marginal é aquele que vive à margem do sistema e não ao centro. Com o passar do tempo, a palavra foi muito usada para classificar uma pessoa criminosa, periférica, malandro. Busco me apropriar do termo, enquanto poeta marginal, como aquela que vive à margem de um sistema e escreve pela sua resistência periférica”, defende a poeta.

Ela explicou que a grafia do título do livreto, que risca o “minha” e substitui pelo “nossa”, é intencional e carregada de significado. “Desde que comecei a escrever e mostrar para todos a minha poesia, busquei sempre focar em ‘nós’, partilhar aquilo que atingiu a minha posição na sociedade.

ntretanto, quando escrevi a frase que já estampou camisetas e tem sido muito bem reproduzida, reinventei o ‘minha’ por ‘nossa’. Nunca estive sozinha, nunca lutei sozinha… por isso é nossa, é nós, isso é poesia”, explicou Júlia.

REPRESENTAÇÃO

A publicação também é um convite a consumir o trabalho produzido por mulheres negras. “Depois que passei a ler mais mulheres negras, comecei a caminhar mais forte, potente e resistente e até me apaixonar pela literatura, onde eu conseguia me ver, me sentir representada e acalmada. Recomendo a todos o contato e aceitar esse mergulho potente. Ler mulheres negras é entender o silenciamento e apagamento daquilo que só é aceito quando romantizado”, declarou a poeta.

O livreto “Faço da Minha (nossa) luta, poesia” tem 10 páginas e custa R$ 20. Os exemplares podem ser comprados através do Instagram @poetajuliamotta.