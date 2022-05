Fábula das emoções: peça traz a importância dos sentimentos

“Era uma vez um reino onde a tristeza foi proibida de entrar/ Governado por crianças que viviam o tempo todo a brincar/ Mas havia uma menina curiosa, que adorava perguntar/ Inquieta com aquele tipo de vida ela decidiu questionar/ E para procurar a resposta, uma jornada ela resolveu começar”.

Os versos são a sinopse oficial do espetáculo infanto-juvenil “O Reino das Crianças que Não Choram”, da Cia Aurora, que estreia neste final de semana no Fábrica das Artes, em Americana. Os ingressos estão à venda.

Com direção de Matheus Paulella e dramaturgia de Sérgio Martins, baseada em texto de Denis Espanhol, a peça é uma fábula sobre as emoções humanas e a importância de se permitir sentir tristeza.

A Cia Aurora apresenta o espetáculo infanto-juvenil “O Reino das Crianças que Não Choram” – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Um menino com vergonha de chorar encontra consolo em sua avó, uma mulher compreensiva que assume a missão de mostrar que o choro é necessário – e a tristeza é tão importante quanto a alegria.

Para passar sua mensagem e validar os sentimentos do neto, a avó vai contar a história do Reino de Turdus, um lugar habitado por crianças e onde não há tristeza. Nesse reino mora Jasmim, uma menina questionadora. Ela se pergunta porque todos precisam sempre ser alegres e parte em busca dessa resposta. Em sua jornada de aventuras, surpresas e enfrentamentos, o autoconhecimento será sua grande descoberta.

“Em um mundo onde ser forte e feliz parece ser o único caminho para a vitória, ser fraco e triste pode representar que fomos derrotados. Esse texto pretende ir na contramão desse pressuposto e mostrar que tanto alegrias quanto tristezas são importantes. Longe de sermos fracos, a tristeza nos ajuda a crescer e nos fortalece”, traz a proposta do espetáculo.

A peça utiliza manipulação de bonecos e máscaras, primeira incursão da companhia por esses recursos. O grupo mergulhou em estudos sobre o Teatro de Animação, onde a companhia se aprofundou no uso de manipulação direta e trabalho de máscaras.

A criação do espetáculo contou com uma imersão em estudos corporais através das linguagens contemporâneas. Os artistas aparecem como atores-criadores para construção do repertório, levando em conta a musicalidade interna e pessoal, e também a externa através de músicas.

Voltada para crianças e adolescentes, a peça “O Reino das Crianças que Não Choram” também provoca os adultos a refletirem sobre seu papel na educação de toda a sociedade. O espetáculo tem classificação livre.