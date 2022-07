Fábrica das Artes retoma realização presencial da tradicional Mostra Medial

A cena de “O Vendedor de Máscaras” é inspirada no anime “Olhos de Gato” - Foto: Divulgação

A 16ª Mostra Medial do Fábrica das Artes, que exibe ao público os trabalhos dos alunos de teatro e costuma lotar o espaço cultural, será realizada presencialmente este ano. O evento começa neste final de semana, com apresentação de cenas das turmas pré-adolescente e jovens adultos. Na semana que vem, será a vez dos adultos e adolescentes. Os ingressos antecipados custam R$ 15.

Cada sessão terá a apresentação de duas cenas curtas, com no máximo 30 minutos. Neste primeiro final de semana, serão encenadas “D.I.Á.R.I.O.S” e “O Vendedor de Máscaras”. A primeira é da turma pré-adolescente, sob a orientação de Jotapê Antunes. A cena é fruto de uma criação coletiva e improvisação dos alunos, que ao contar dias e horas estão na verdade construindo novas histórias.

Já a segunda cena tem orientação de Bruno Cardoso e inspiração no anime “Olhos de Gato”. Um gato começa a vender máscaras que podem transformar humanos em felinos. A promessa de ter mais tempo e abrir mão das preocupações é sedutora, e o público acompanha três pessoas que trocaram de corpo com gatos. A cena é repleta de reflexões e questionamentos.

Serão duas sessões no sábado, às 18h e às 20h, e uma no domingo, às 18h. Caso os ingressos esgotem e haja mais interessados, uma nova sessão será aberta na noite de domingo.

Na semana que vem, outras duas cenas serão apresentadas ao público. A turma adolescente, sob orientação de Luciana Mizutani, se inspirou no conto “Golias”, de Neil Gaiman, para compor a cena “Neo Gaia”. O texto original foi escrito para a estreia do filme “Matrix” (1999) e transita entre o real e as ilusões.

A turma adulta apresenta “Guilherme Augusto Araújo Fernandes”, baseada na obra infantil de mesmo nome de Mem Fox. O tema principal desta cena são as memórias e o medo de esquecer a própria história. Outra referência para a criação desse trabalho é o livro “O Jogo da Amarelinha”, de Júlio Cortázar.

FORMAÇÃO. No total, 60 alunos das quatro turmas estarão apresentando seus trabalhos nos dois próximos finais de semana. Orientador da turma adulta, coordenador do curso e vice-presidente do Fábrica das Artes, Marcelo Porqueres destacou que a Mostra Medial dos alunos já é tradicional na programação do espaço cultural. Por conta da pandemia, em 2020 a mostra foi virtual, e no ano passado ela não foi realizada.

“É um momento muito importante essa retomada, que também é uma retomada da cultura em Americana. O Fábrica das Artes e o curso fazem parte disso, é um espaço de formação de atores e atrizes”, ressaltou Marcelo.

Por conta da pandemia, o Fábrica das Artes não está mais utilizando ingressos físicos. Os interessados em comprar entradas para a 16ª Mostra Medial podem adquirir através do WhatsApp (19) 3645-1990. Os ingressos custam R$ 15 (antecipado) e R$ 30 (na hora). As sessões estão sujeitas à lotação do espaço, que tem capacidade para 110 pessoas. O endereço é Rua Cícero Jones, número 146, Vila Rehder, Americana.