Fábrica das Artes retoma atividades com oficina montagem

O Fábrica das Artes inicia neste sábado (7) uma oficina com aulas presenciais e virtuais, que prevê uma montagem cênica para ser apresentada em dezembro e representa a retomada das atividades no espaço cultural americanense que estava fechado desde março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

Trata-se da oficina montagem “Atuação em Espaço Alternativos”, com aulas aos sábados, das 10 às 12 horas, com o professor Bruno Cardoso. A finalização do projeto será em 11 de dezembro, com apresentação pelas ruas da região central de Americana. As atividades são abertas para iniciantes no teatro com mais de 16 anos.

Oficina montagem será comandada por Bruno Cradoso – Foto:

A oficina vai apresentar possibilidades para a criação de narrativas, entendendo plataformas e espaços como integrantes da criação de experiências artísticas únicas.

Os alunos aplicarão os conceitos, montando um espetáculo ao ar livre, que terá como referência o conto “Aqueles que se Afastam de Omelas”, em que o público é participante ativo da história. Todos estão em busca de Omelas, um lugar perfeito, mas que esconde um terrível segredo, no conto da escritora estadunidense Ursula K. Le Guin.

“O conto de Ursula é narrado, tem pouquíssimas falas, e eu gosto muito disso, porque dá espaço para os autores criarem os próprios personagens, as próprias falas, e outras dinâmicas que aparecem de forma colaborativa. Teremos um foco na montagem, mas durante a oficina vamos abordar diversas ferramentas que serão necessárias neste processo”, comentou o professor de teatro ao LIBERAL.

O valor para participar do experimento é R$ 100 mensais e o link para inscrição foi disponibilizado no site www.fabricadasartes.art.br. Mais informações podem ser conferidas pelo WhatsApp (19) 97110-5257.