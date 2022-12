Fábrica das Artes registra público de 3,8 mil pessoas no ano

O Fábrica das Artes, em Americana, encerrou o ano com um público de 3.861 espectadores nos 44 eventos que promoveu. O espaço cultural reabriu as portas após ficar dois anos fechado por conta da pandemia.

De acordo com o balanço divulgado pelo GTT (Grupo Teatral Tá’lento), mantenedor do Fábrica, foram realizadas 36 apresentações de teatro convencional e uma de teatro de bonecos.

Foram ainda três eventos de leitura dramática, uma oficina de teatro, um show musical e um lançamento de livro.

O ano de 2022 também ficou marcado pela estreia do espaço no audiovisual, com o lançamento do documentário “A Mão do Futuro”.

Também retomou as aulas presenciais do curso livre de teatro. Foram 500 horas de trabalho no projeto, que formaram 68 alunos de diferentes idades e que resultaram nas apresentações de quatro espetáculos.

Para 2023 estão sendo planejados novos projetos. “No primeiro semestre o movimento começou tímido, mas aos poucos foi crescendo. Não esperávamos tanto depois de um período tão longo paralisados por conta da pandemia”, afirmou o presidente do Fábrica das Artes, Carlos Justi.