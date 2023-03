Fábrica das Artes recebe espetáculo com poemas

A montagem do grupo de teatro Estrada, de Indaiatuba, adapta o texto do poeta maranhense Antônio Miranda

O Fábrica das Artes, em Americana, recebe no sábado (1°), às 20h, o espetáculo “Tu país, está feliz?”. A montagem do grupo de teatro Estrada, de Indaiatuba, adapta o texto do poeta maranhense Antônio Miranda. Os ingressos estão à venda.

O espetáculo é um poemário, ou seja, um conjunto de poemas em que Antônio Miranda se encontra com seus fantasmas, como a solidão, a saudade dos amigos que partiram, a reclusão, a revolta com o sistema, os amores impossíveis, a liberdade ou a falta dela.

A montagem estreou em Indaiatuba em 2022 e está em circulação. Quem assina a adaptação é Vlademir Daniel, que também integra o elenco ao lado de Mayara Roberta, Nando Almeida, Kellen Tobaldini e Douglas Lyra.

O texto original de Antônio Miranda reúne poemas escritos entre 1958 e 1970. O espetáculo estreou no teatro do Ateneo, em Caracas, na Venezuela, em 1971, e rodou por 10 países. Antônio Miranda é professor universitário, pesquisador e membro da Associação Nacional de Escritores.

Os ingressos têm preço único de R$ 20, já que nesta temporada todos pagam valor de meia-entrada, e estão à venda pelo WhatsApp (19) 99654-2698. O Fábrica das Artes fica na Rua Cícero Jones, 146, Vila Rehder.